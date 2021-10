Radebeul

Wenn Uwe Winkler durch die Radebeuler Weinberge geht, entstehen in seinem Kopf künstlerische Bilder. Die, sagt der Fotograf, der sein Atelier in Meißen hat, versuche er dann in seinen Fotos umzusetzen. Er arbeite dabei gern mit grafischen Mitteln und in Schwarz-Weiß, weil das die Kontraste und Akzente noch stärker hervorhebe.

Besondere Lichtverhältnisse, Linien und Muster

So entstehen Motive, die nicht immer auf den ersten Blick erkennen lassen, worum es sich handelt – so, wie das Bild der verschneiten Rebstöcke. Dass es ihm die Weinberge zurzeit besonders angetan haben, liegt daran, dass Uwe Winkler inzwischen in Radebeul wohnt. Gleich hinter seinem Zuhause findet er die Inspiration für seine Arbeiten. „Es fasziniert mich“, erzählt er, „die Landschaft in den Fotos so wiederzugeben, wie ich sie sehe“. Es geht ihm um das Besondere an den Lichtverhältnisse oder auch Linien, die sich zu Mustern zusammenfügen.

Der Radebeuler Fotograf Uwe Winkler hat bei den Black & White Spider Awards 2020, dem „Oscar der Schwarz-Weiß-Fotografie“ in Los Angeles zwei Auszeichnungen erhalten. Quelle: Uwe Winkler, Selina Grunicke

Highlight: in Los Angeles ausgezeichnete „Whiteout“-Fotos

Dass ihm eine Bekannte gesagt hat, seine Fotos gingen schon sehr ins Grafische, habe er als Kompliment aufgefasst, sagt Uwe Winkler. Deshalb, aber auch, um sich nach der langen Corona-Zeit endlich wieder einmal zu zeigen, habe er sich zum ersten Mal für die Teilnahme am Radebeuler Grafikmarkt beworben und dafür ein besonderes Highlight vorbereitet: Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die ihm in einem Nationalpark in Finnland gelangen und für die er in Los Angeles bei den Black & White Spider Awards Auszeichnungen bekommen hat. In limitierter Auflage will er sie anbieten. Selbst gedruckt auf handgeschöpftes in Japan hergestelltes Washi-Papier.

Gern würde er bis zum Wochenende auch noch eine Treppe im Weinberg so fotografieren, wie er sie schon im Kopf hat. Dafür hofft er noch auf die richtigen Lichtverhältnisse.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Werke von über 100 Künstlern zu moderaten Preisen

Mehr als 4000 Exponate von über 100 Künstlern stehen beim Radebeuler Grafikmarkt zur Auswahl. Das Spektrum an Techniken, Handschriften und Motiven reicht von Landschaften und Sehenswürdigkeiten über figürliche oder abstrakte Darstellungen, Stillleben, Blumenstücke bis zu Tierporträts. Die Preise sind nach Angaben der Veranstalter sehr moderat und liegen in der Spanne von 1 bis 1000 Euro.

43. Radebeuler Grafikmarkt am 31. Oktober 2021 von 10.00 bis 18.00 Uhr in der Elbsporthalle Altkötzschenbroda, An der Festwiese 4b

Von Holger Grigutsch