Meißen

Der Gospelchor St. Afra wird 25 Jahre alt. Aus diesem Anlass veranstaltet die Chorgemeinschaft am Sonntag das Jubiläumsgospelkonzert. Es findet ab 16 Uhr in der Frauenkirche Meißen statt.

Während der vergangenen 25 Jahre prägten über 300 Sänger die Entwicklung des Chors nachhaltig „mit singender Lebensfreude, gelebter Gemeinschaft und großer Authentizität“, sagt Kantor Karsten Voigt.

35 Jugendliche gehören dem Gospelchor St. Afra an

Von ihm im Jahr 1996 gegründet, gehören dem Gospelchor Str. Afra heute um die 35 Jugendlichen zwischen 14 und 24 Jahren an. Angeregt durch die Teilnahme an zahlreichen internationalen Gospelworkshops gewinne die Gospelmusik zunehmend an Bedeutung in der eigenen Chorarbeit, sagt der Kantor.

Gospelmusik bedeutet im Groben religiöse Musik. Das englische Wort „gospel“ heißt übersetzt „Evangelium“ und bezieht sich damit auf das Neue Testament in der Bibel. Geprägt wurde der Begriff in den 1930er Jahren von den religiösen Liedern der afroamerikanischen Kirchen in Nordamerika. Sie zeichnen sich durch Elemente von Blues und Jazz aus.

Im Gospelchor St. Afra geht das Schaffen aber weit über die musikalische Gestaltung von Gottesdiensten hinaus: Seit der Gründung entstanden eigene Musiktheaterstücke, in denen Heranwachsende religiöse Themen aufgreifen und in Musik, Tanz und Schauspiel übertragen und umsetzen.

Von Oratorien über Konzerte bis hin zu Musicals

Regelmäßig gibt der Gospelchor größere Konzerte mit professionellen Künstlern, ebenso wie moderne Oratorien. Darunter waren Konzerte mit den „Glory Gospel Singers“, Calvin Bridges, Cyntha Nunn aus den USA oder Joakim Arenius aus Schweden. Im Jahr 2009 etwa feierte der Gospelchor die Premiere des Musicals „Sister Act II“ im Stadttheater Meißen. Die Inszenierung verbucht man in der Gemeinschaft als großen Erfolg.

In mehr als 20 Jahren gab der Gospelchor St. Afra über 200 Konzerte und Auftritte, an denen zusammengezählt über 50 000 Menschen zu Gast waren, sich vom Gospel anstecken ließen, mittanzten und mitsangen.

Der Eintritt zum Jubiläumskonzert ist frei, Spenden werden erbeten.

sankt-afra-meissen.de

Von Sabrina Lösch