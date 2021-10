Goodbye Hatespeech: Projekt aus Pirna gegen Hass im Internet

Pirna

Informieren, austauschen, vernetzen: Neben all den Vorteilen, die soziale Medien mit sich bringen, birgt die Nutzung auch potenziell Gefahren. Hass im Netz ist ein Phänomen, mit dem gerade Jugendliche zunehmend konfrontiert werden. Dagegen will ein Projekt des Vereins Aktion Zivilcourage aus Pirna nun mobil machen. Es nennt sich „Goodbye Hatespeech“.

„Helfen statt Hassen“

Unter dem Motto „Helfen statt Hassen“ wird Hass, Hetze, Fake News und Extremismus im Internet der Kampf angesagt. „Wir bilden ,Peers’ aus. Das sind junge Menschen, die zu den genannten Themen eigene Workshops in ihren Schulen durchführen“, sagt Projektleiter Franz Werner.

Das Team, bestehend aus dem Initiator, zwei Studenten und einem FSJler, bietet Ausbildungstermine in ganz Sachsen an. Teilnehmern wird methodisches Wissen rund um Hassreden vermittelt, sodass sie eigene Workshops erarbeiten und Vorträge an ihren Schulen halten können. Dieser Ansatz nennt sich „Peer Education“, lässt Franz Werner wissen. Das erklärt er so: „Wissen auf Augenhöhe an Gleichaltrige weitergeben.“ Das sei wirkungsvoller, als selbst in die Schulen zu fahren, dort einen Vortrag zu halten, und dann wieder zu verschwinden. Denn so bleiben die ausgebildeten Schüler vor Ort und stehen für Fragen zur Verfügung.

„Mit diesem Ansatz haben wir langjährige Erfahrung in der Aktion Zivilcourage gemacht“, sagt der Projektleiter. Das erprobte Modell habe man auf das aktuelle Phänomen von Hass und Hetze im Netz übertragen.

Bis zu fünf Mal im Jahr finden dreitägige Ausbildungen statt. Der nächste Termin startet an diesem Wochenende in Chemnitz. Ein weiterer ist bis zum Jahresende geplant, der Ort ist allerdings noch offen. Dabei stehe insbesondere der ländliche Raum im Fokus. Mit Ausbildungsterminen in Städten wie Dresden und Leipzig will die Aktion Zivilcourage junge Leute aus der Umgebung zu einem Ausflug in die Stadt motivieren.

Mitmachen darf, wer mitmachen möchte

Das Angebot richtet sich an Jugendliche ab der achten Klasse. Ausschlusskriterien gibt es laut Franz Werner nicht. Das Projekt wird im Rahmen der „Impact Challenge on Safety“ durch die Google Foundation bis Ende 2022 gefördert.

„Wir sind aber bestrebt, das Projekt auch darüber hinaus fortzuführen“, sagt der Projektleiter. Danach müsse man neue Anträge bei anderen Fördergeldträgern stellen, etwa bei Bund oder Stiftungen.

Von Sabrina Lösch