Golfpark in Possendorf hat neuen Betreiber

Bannewitz

Kurz vorm 30. „Geburtstag“ des Golfparkes Possendorf im Jahr 2022 hat jetzt dessen Betreiber gewechselt. Es ist derselbe, der auch auf dem Golfplatz in Ullersdorf den Hut aufhat. Ab 1. Januar übernehmen der Unternehmer Karl Schwald, Eigentümer des Dresdner Unternehmens Elaskon, und sein Sohn Michael Muthreich die Geschäfte auf der Sportanlage.

Damit hat jetzt auf dem Golfplatz in der Gemeinde Bannewitz bei Dresden ein hiesiger Unternehmer das Sagen. Bisheriger Eigentümer war die Sparkasse Pforzheim. Der langjährige Possendorfer Golfpark-Manager Jens Breunig bleibe vor Ort und sei für das Tagesgeschäft verantwortlich, betont Karl Schwald.

Vater und Sohn betreiben beide Golfplätze gemeinsam

Er ist seit nunmehr elf Jahren ebenso Betreiber der Golfanlage in Ullersdorf. Dort holte er vor einiger Zeit Michael Muthreich – eines seiner drei Kinder – mit ins Boot. „In Ullersdorf hat Michael schon 25 Prozent Anteil und wird es auch hier in Possendorf haben“, lässt der 63-Jährige keinen Zweifel, dass er die Nachfolge rechtzeitig regelt. Das habe er auch bei Elaskon gemacht. 2020 übergab er das operative Geschäft an seinen Sohn Tobias.

Ziehen jetzt alle an einem Strang: Quelle: Catrin Steinbach

Auch wenn jetzt beide Golfplätze am Stadtrand von Dresden ein und denselben Betreiber haben, sollen sie jeweils eigenständige Firmen bleiben, erklärt Karl Schwald. Allerdings werden beide Golfanlagen die Zusammenarbeit intensivieren. So sei ein gemeinsamer Internetauftritt unter dem Motto „Wir sind Golf in Dresden“ gearbeitet, um Dresden bei Golfern im In- und Ausland noch bekannter zu machen.

Mehr Gas geben in Sachen Golftourismus

Dass der Golfpark Possendorf schon lange „zum erlauchten Kreis der Leading Golf Courses of Germany“ gehöre, sei ein Ritterschlag. Von diesem könne die Region generell profitieren, ist Karl Schwald überzeugt. Weil die Golfplätze in Ullersdorf und Possendorf vom Gelände her sehr unterschiedlich sind, sei es für Golfer reizvoll, bei einer Reise nach Dresden beide Plätze zu bespielen.

Wenn nicht gerade Corona ist und Golfplätze – laut aktueller sächsischer Corona-Notfall-Verordnung – nicht bespielt werden dürfen, suchen pro Jahr rund 4000 Gastspieler Possendorf auf und rund 3000 Ullersdorf. „Unser Ziel ist, die Zahl der Gastgolfer in den nächsten drei bis vier Jahren zu verdoppeln“, so Karl Schwald.

Hemmschwelle gegenüber Golfsport abbauen

Ebenso wollen er und sein Sohn gegen das Vorurteil angehen, Golfsport sei nur etwas für Reiche, und Hemmschwellen abbauen, golfen einfach mal auszuprobieren. Dazu soll die Zusammenarbeit mit Unternehmen intensiviert werden. Auch für Projekte mit Schulen wie in Ullersdorf ist der Golfparkbetreiber offen. Des Weiteren soll es für die Mitglieder der Golfclubs in Possendorf und Ullersdorf noch attraktivere Konditionen für das Spielen auf dem jeweils anderen Platz geben. „Und wir wollen noch mehr Turniere anbieten, die auf beiden Plätzen gespielt werden“, nennt Karl Schwald Beispiele.

Gespräche mit neuem Betreiber für Gaststätte

Jetzt führt er aber erst einmal Gespräche mit Gastronomen. Denn er sucht für das Restaurant am Golfplatz in Possendorf einen neuen Betreiber. Mario Pattis, der 2017 eingestiegen war, hört auf. „Ich denke, dass wir in den nächsten vier Wochen eine tragfähige Lösung haben“, ist Karl Schwald überzeugt. Die Gaststätte solle ein Anziehungspunkt im Ort und in der Region werden, denn alleine von Golfern könne sie nicht leben.

Ob auch mal auf dem Golfplatz in Possendorf im Winter Loipen gespurt werden wie in Ullersdorf, da halten sich die neuen Betreiber noch zurück. „Wir wissen nicht, ob das hier so gewollt ist, das ist ja hier näher an Altenberg und an der Skiregion dran. Wir werden erst mal mit der Gemeinde Gespräche führen.“

Von Catrin Steinbach