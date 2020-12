To go - Glühwein-Streit in Coswig: Wer aus triftigem Grund draußen ist, darf dabei auch trinken

Das Landratsamt Meißen bleibt im Streit um den Ausschank von Glühwein in Coswig bei seiner ablehnenden Haltung. Aus der Kreisverwaltung heißt es aber: „Der Genuss von Getränken, während man sich zu einem erlaubten Zweck außerhalb der Wohnung befindet, ist gestattet.“