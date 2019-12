Glasinvest-Areal in Radebeul wird Wohnpark

Radebeul

Auf der Brache im Zentrum von Radebeul-Ost, wo einst das Glasinvest-Hochhaus stand, tut sich was. Zwei große Bautafeln stehen seit Donnerstagvormittag am Zaun zur Meißner und zur Hauptstraße. Sie künden von Wohnungen und einem Villenpark. „Im April geht es los“, sagt Peter Heil, Geschäftsführer der Sächsischen Wohnimmobilien GmbH (SWG). Ge­meinsam mit der Wohnungsgenossenschaft Lößnitz (WGL) möchte der Investor dort einen Wohnpark mit Geschäften an der Meißner Straße schaffen. Auch vier Mediziner ziehen mit ihren Praxen ein, darunter eine Augenärztin.

Planungsneubeginn nach Absprung eines Partners

Rund 14 Jahre hat die Stadt Radebeul nach einer städtebaulichen Lösung für das Glasinvest-Areal ge­sucht. Das ungeliebte Hochhaus ist bereits seit Ende 2016 Geschichte. Nun hat der Radebeuler Stadtrat den Weg für einen Wohnpark frei gemacht, indem er den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für rund 140 Wohnungen am Mittwochabend grünes Licht gab.

„Wir haben vor rund einem Jahr praktisch noch einmal neu begonnen“, sagt Heil. Denn ursprünglich machte er sich im Jahr 2015 mit zwei Partnern auf, das Großprojekt zu stemmen. Doch die Firma Hentschke Bau sprang ab, nachdem sich herausgestellt hatte, dass der ursprüngliche Plan, an der Meißner Straße ein Seniorenpflegeheim zu betreiben, aus Lärmschutzgründen nicht zu realisieren war. Heil übernahm den Part von Hentschke Bau und errichtet nicht wie anfangs geplant nur den Villenpark im hinteren Bereich des Grundstücks, sondern er ist jetzt auch an der Gebäudefront entlang der Meißner Straße beteiligt.

Aus Richtung Dresden kommend möchte die WGL ein viergeschossiges Wohnhaus mit 33 Wohnungen und eigener Tiefgarage errichten. Heils SWG baut an dieses Gebäude an. Haus B nennt sich diese Erweiterung. So entsteht eine geschlossene Gebäudefront bis zum Haltestellenbereich der Straßenbahn. Etwas versetzt kommt an der Ecke zur Hauptstraße ein weiterer mehrgeschossiger Bau hinzu, Haus A genannt.

„Alle Wohnungen sind barrierefrei“

Durch die versetzte Anordnung wird es an der Ecke Meißner/Hauptstraße künftig einen kleinen Platz geben. Ins Erdgeschoss von Haus A zieht die Drogeriemarktkette Rossmann ein. „Darüber entstehen 32 Mietwohnungen“, berichtet Heil. Im Erdgeschoss von Haus B sind künftig unter anderem eine Bäckerei mit Café, eine Bankfiliale sowie eine Begegnungsstätte für Senioren zu finden, in den drei Etagen darüber betreutes Wohnen. Hinter der Gebäudefront entlang der Meißner baut Heil sieben Mehrfamilienhäuser, Stadtvillen genannt, fünf sind drei und zwei vier Geschosse hoch mit 52 Eigentumswohnungen.

„Alle Wohnungen sind barrierefrei“, sagt Heil. Das trifft sowohl für die Mietwohnungen an der Straße als auch für die Eigentumswohnungen im Villenpark zu. Über die Tiefgarage sind sie mit Aufzügen zu erreichen. Die Wohneinheiten der Stadtvillen bekommen Balkone oder Terrassen in Richtung Süden, die Wohnungen entlang der Meißner einen Wintergarten mit dreifacher Schallschutzverglasung.

Die Stadtvillen sollen Ende 2021 bezugsfertig sein, die Häuser A und B ein Jahr später. Ende 2023 soll dann auch das Wohngebäude der WGL stehen. Die Bausumme beträgt über 40 Millionen Euro.

Von Silvio Kuhnert