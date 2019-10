Glashütte

Uhrmacher von morgen gesucht! Die Glashütte Original Uhrmacherschule „ Alfred Helwig“ lädt am Sonnabend, 12. Oktober, von 10 bis 16 Uhr zum „ Informationstag Lehrausbildung“ alle Interessenten ein. „Unser Angebot richtet sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler, die in den kommenden Jahren eine Ausbildung beginnen werden“, erklärte Michael Hammer von der Manufaktur Glashütte Original.

Seit 18 Jahren bildet der Uhrenhersteller Lehrlinge in den Berufen Uhrmacher und Werkzeugmacher aus. „Am Informationstag werden unsere Ausbilder sowie zahlreiche Lehrlinge, die gegenwärtig ihre Ausbildung absolvieren, vor Ort sein“, kündigte Hammer an. Sie werden den Gästen ihr Handwerk, Lehrinhalte und die moderne Ausbildungsstätte genauer vorstellen. Die Besucher sind eingeladen, sich selbst einmal als Uhrmacher oder Werkzeugmacher zu versuchen und einige praktische Arbeiten auszuprobieren.

Die Uhrmacherschule befindet sich im Gebäude des Deutschen Uhrenmuseums in Glashütte, Schillerstraße 3 a, und ist über den Seiteneingang zu erreichen. Früher war in dem Gebäude die Ingenieurschule Glashütte untergebracht. Die Uhrmacherschule ist über den Seiteneingang zu erreichen. Das Uhrenmuseum hat an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Thomas Baumann-Hartwig