Meißen

Das Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung der Vereinten Nationen vermeldet eine immer stärker wachsende Nachfrage nach Rauschmitteln während der Corona-Pandemie. Nach eigenen Angaben hätten von 77 befragten Ländern 42 Prozent einen Anstieg beim Cannabis-Missbrauch zu verzeichnen. Ein Trend, der sich auch im Suchtbericht der kommunalen Koordinationsstelle für Suchthilfe im Landkreis Meißen bestätigt. Anfang Februar stellte Maja Engel, Suchtkoordinatorin im Meißner Landratsamt, die Ergebnisse dem Sozialausschuss vor. Vor allem der Crystal-Meth-Konsum sei ein verstärktes Problem in der Region.

Für Suchtkranke und für die Arbeit mit Suchtkranken sind die mit der Pandemie verbundenen Maßnahmen und Einschränkungen besonders kritisch. Arbeitsgruppen oder Präventionsprojekte konnten gar nicht oder nur eingeschränkt stattfinden. Die Unterstützung der Rauschmittelkonsumenten blieb also wie viele soziale Angebote auf der Strecke. Aber auch die Situation an sich sei schon eine starke Belastung: „Für Suchtmittelkonsumenten sowie von Suchterkrankungen bedrohte und betroffene Personen stellt die Covid-19-Pandemie eine besondere Stresssituation und damit eine zusätzliche Suchtgefährdung dar“, schreibt Maja Engel in ihrem Bericht. Ängste vor der Pandemie und vor einer möglichen Ansteckung, Kontaktbeschränkungen, Quarantäneanordnungen und drastische Veränderungen des gewohnten Alltags: alles psychische Extrabelastungen für Drogenabhängige und ihre Angehörigen.

Vor allem Kinder und Jugendliche konsumieren mehr

Die Auswertung von Klientendaten der Suchtberatungsstellen (SBB) Meißen, Radebeul, Großenhain und Riesa sowie der Kontakt- und Anlaufstelle für suchtmittelgebrauchende Menschen (KAM) zeigt einen deutlichen Anstieg beim Alkoholkonsum. Es wurde mehr Beratung gewünscht und die Zahl der Rückfälle habe ebenfalls zugenommen. Auch die von den Vereinten Nationen beschriebene Zunahme beim Cannabis-Konsum bestätigt sich in dem Bericht des Meißner Gesundheitsamtes. Vor allem Kinder und Jugendliche konsumieren mehr. Das Einstiegsalter ist zwischen 2020 und 2021 um zwei auf zwischen zehn und vierzehn Jahre gesunken. Besorgte Angehörige hätten zudem mehr Anfragen zum exzessiven Medienkonsum der Teenager gestellt.

Fast 60 Prozent der 520 Klientinnen und Klienten suchten die SBB aufgrund eines alkoholbezogenen Problems auf, rund 40 Prozent wegen des Konsums illegaler Drogen. Von diesen 323 Personen nannten mehr als 50 Prozent Crystal und über 30 Prozent Cannabis als Hauptproblemsubstanz. In diesem Zusammenhang betont die Koordinationsstelle, dass in der Regel der persönliche Leidensdruck oder der Druck von außen sehr groß sein muss, bevor eine Person den Weg in die SBB findet. „Das bedeutet, dass auch die hier genannten Cannabis-Konsumenten das Beratungsangebot der SBB wahrnehmen, weil sie in Zusammenhang mit ihrem Cannabis-Konsum weitreichende Probleme und persönliche Not und Leidensdruck erfahren“, heißt es weiter. Das KAM Meißen und das KAM Großenhain haben 2020 insgesamt rund 200 Klientinnen und Klienten eng begleitet. Beide Einrichtungen berichten über eine Zunahme der Cannabis-Problematik. Viele Klienten würden auch Crystal Meth konsumieren. Vor allem Mischkonsum, also die Kombination mehrerer Substanzen, prägt mit 68 Prozent das Konsumverhalten der Meißner. 38 Prozent der Klienten sind cannabissüchtig. Ein Drittel der Konsumenten haben ein Problem mit Crystal-Meth.

Von 2017 bis 2020 betreuten die kommunalen Beratungsstellen zwischen 163 und 175 Methamphetamin-Klienten. Nach Berichten der Mitarbeiter von SBB und KAM ist Crystal im Landkreis Meißen immer verfügbar und zu einem festen Bestandteil der Drogenlandschaft geworden. Handel und Konsum fänden hauptsächlich in privaten Räumen statt. Aus Sicht der Fachkräfte und der Betroffenen hat der Crystal-Konsum eine Form der „Normalisierung und Verstetigung“ erfahren.

Die Kollegen aus der niedrigschwelligen Arbeit (KAM) berichten für den Landkreis Meißen in 2020 wie in den Jahren zuvor einen leichten Anstieg an Crystal-Konsumenten. Auch einige schwangere Frauen und junge Mütter konsumieren Crystal, was ein weiterer Grund für vermehrte Meldungen zur Kindeswohlgefährdung und Inobhutnahmen ist.

Von Tim Krause