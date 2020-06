Meißen/Dresden

„Das ist ein Horrorszenario. Da steigt jemand nachts in eine Wohnung in der zweiten Etage ein, legt sich ins Bett einer schlafenden Frau und versucht sie zu vergewaltigen“, sagte Richterin Annegret Lissel im Amtsgericht Dresden. Das passierte einer 23-Jährigen im August 2019 in Meißen.

Die Frau war schockiert, ihr Sicherheitsgefühl ist noch heute sehr eingeschränkt. Der Täter, Danny S., kannte sie flüchtig, wusste, dass sie allein lebte, war am Regenfallrohr in die zweite Etage geklettert und durch ein Fenster eingestiegen. Die junge Frau wehrte sich anfangs heftig, blieb nach einem Sturz aus dem Bett aber reglos und still liegen.

„Ein Angeklagter, der einem fast schon leid tut.“

Hier kippte die Situation. Der angetrunkene Angeklagte war über sich selbst erschrocken, ließ von ihr ab, entschuldigte sich, bot Geld als Wiedergutmachung an, schlug sich selbst und war völlig aufgelöst. Sie habe gedacht, dass er sich etwas antue, hatte das Opfer bei der Polizei erzählt. Danny S. räumte die Tat ein, auch wenn er nicht erklären konnte, was über ihn gekommen war, er hatte so etwas noch nie getan.

„Ein Angeklagter, der einem fast schon leid tut. Da gibt es einen Zwiespalt zwischen dieser Horrortat und der Person des Angeklagten“, befand die Richterin. Da hat sie recht – man schwankt zwischen Abscheu und Mitleid. Danny S. hat viele Probleme – nur kann er nichts dafür, das haben andere verbockt.

Der 41-Jährige wurde gehörlos geboren, was erst nicht bemerkt wurde. Man steckte den Tauben in eine Schule für Schwerhörige. Logisch, dass er nicht alles verstand. Statt zu helfen und zu fördern, bescheinigte man ihm schnell eine geistige Behinderung. Er wurde als blöd abgestempelt, was nicht stimmt. Mehrmals hat er versucht, sich das Leben zu nehmen.

Ein Jahr und zehn Monate

Gutachterin, Dr. Kerstin Buchholz ging mit einigen Kollegen hart ins Gericht. „Die einzige Behinderung, die er hat, ist seine Gehörlosigkeit.“ So steht in einem Gutachten, „dass auf Grund seiner geistigen Behinderung eine Integration auf dem Arbeitsmarkt nicht möglich sei“. Erstellt wurde das von einem Chirurgen. Bitte? Machen dafür die Psychologen jetzt die Herzoperationen? Aber das steht nun in seinen Unterlagen, so ist es schwer Arbeit zu finden, auch wenn er gern will. „Ich habe selten einen Angeklagten erlebt, der so zum Ausdruck bringt, ich nehme jede Hilfe an.“ Hilfe braucht er. Er hat zwar eine Betreuerin, die war aber nur kurz im Gericht – selbst beim Urteil fehlte sie.

Der 41-Jährige wurde wegen sexueller Nötigung und Körperverletzung zu einem Jahr und zehn Monaten, ausgesetzt auf Bewährung, verurteilt. Was die angeklagte versuchte Vergewaltigung betrifft, sah das Gericht einen Rücktritt. „Es war trotzdem schlimm. Diese Tat war ein Albtraum für die Frau“, so Lissel. Positiv wurde Danny S. sein Geständnis angerechnet, die sechs Monate U-Haft und dass er dem Opfer 3000 Euro Schmerzensgeld zahlt. Die Richterin stellte ihm zudem einen Bewährungshelfer zur Seite und schickte ihn zur Beratungsstelle für Gehörlose. Beide werden sich um ihn kümmern.

Von Monika Löffler