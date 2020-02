Gemischte Bilanz bei Lößnitzgrundbahn und Weißeritztalbahn

Radebeul/Freital

Mehr als 400.000 Reisende sind im vorigen Jahr mit den beiden Schmalspurbahnen in den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mitgefahren. Mit dem Ergebnis zeigte sich Mirko Froß, Eisenbahnbetriebsleiter der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft (SDG), zufrieden. „Mit dieser soliden Bilanz starten wir jetzt in die neue Saison“, sagte er auf der Jahrespressekonferenz am Freitag. Doch das Bild ist zweigeteilt. Während bei der Lößnitzgrundbahn die Fahrgastzahl erneut stieg, ging sie bei der Weiße­ritzbahn weiter zurück.

Rabatt auf Familienkarten löst einmaligen Effekt aus

Rund 275.000 Fahrgäste haben 2019 den Lößnitzdackel zwischen Radebeul-Ost und Radeburg genutzt. „Das ist eine Steigerung um über 42.000 gegenüber dem Vorjahr“, informierte Froß. 43 Prozent der Reisenden lösten einen Einzelfahrschein, 37 Prozent reisten mit der Familienkarte sowie 17 Prozent mit einem Gruppenticket.

Vor allem der Anteil der Familientickets war besonders gestiegen. Grund: Die Energieversorgungsunternehmen Enso und Drewag hatten im vorigen Jahr an ihre Kunden ein Gutscheinheft mit einem Rabatt auf Familienkarten für den Lößnitzdackel verteilt. Und diese Aktion haben rund 35.000 Reisende genutzt. „Das war ein Einmaleffekt“, so Froß, denn die Gutscheinaktion finde in diesem Jahr nicht statt.

Um so eine positive Bilanz auch für 2020 aufstellen zu können, hoffen die Schmalspurbahner, dass die Fahrgäste nicht nur wieder die Sonderfahrten und die Veranstaltungen – über 100 sind auf beiden Bahnen in diesem Jahr geplant – rege nutzen. Sondern sie wüschen sich auch, dass die Zuschauer von Karl Mays „Winnetou“ und dem Musical „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ in den Lößnitzdackel steigen, um bequem und ohne Parkplatznot in den Lößnitzgrund oder nach Moritzburg zu gelangen. Dort spielen die Landesbühnen Sachsen als Ausweichort für die im Umbau befindliche Felsenbühne Rathen im Juni das Abenteuerstück in den Kulissen des Karl-May-Festes und im Juli das Märchen vor dem barocken Jagdschloss.

Der Weißeritztalbahn fehlt eine echte Attraktion

Auf ein „erfreuliches Jahr“ blickt auch Roland Ende, Vorsitzender des Traditionsbahn Radebeul e.V., zurück. „In unseren historischen Zügen zählten wir 2019 rund 15.000 Fahrgäste, ein Plus von 1000 gegenüber 2018“, berichtete er. An 20 Tagen schicken die Traditionsbahner in diesem Jahr ihre Zuggarnituren auf Fahrt – das erste Mal am 23. Februar als Faschingsexpress zum Radeburger Karnevalsumzug.

Dagegen sind die Besucherzahlen bei Deutschlands dienstältester Schmalspurbahn zurückgegangen. Mit der Weißeritztalbahn waren zwischen Freital-Hainsberg und Kurort Kipsdorf im vorigen Jahr rund 132,000 Fahrgäste unterwegs, circa 23.000 weniger als 2018. „Dieser Rückgang geht zum einen auf das Konto der mehrmonatigen Sperrungen des oberen Streckenabschnittes für den Bau der Brücke in Obercarsdorf“, erläuterte Froß. Zum anderen fehle an der Strecke eine touristische Attraktion wie Schloss Moritzburg.

Um mehr Wanderer in die Wei­ßeritztalbahn zu locken, haben SGD und Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) nicht nur eine Karte herausgebracht, die für Wanderwege und Ziele im Osterzgebirge wirbt, sondern auch eine Fahrplanänderung vorgenommen. Von den drei Zügen, die täglich in Hainsberg starten, steuern ab diesem Jahr die ersten beiden Kurort Kipsdorf an. Dafür fährt nun der dritte am späten Nachmittag nur noch bis Dippoldiswalde.

Von Silvio Kuhnert