Geld für Schulen, Kitas und Straßen – neuer Haushalt der Stadt Freital

Freital

Der Haushalt der Kreisstadt Freital für 2020 ist beschlossen. Am Donnerstag stimmte der Stadtratdiesem einstimmig zu. „Die Stadt Freital hat, betrachtet auf den Zeitraum von 2020 bis 2023, ein Investitionsvolumen von rund 61 Millionen Euro“, sagt Oberbürgermeister Uwe Rumberg ( CDU). Da dies ein ehrgeiziges und sportliches Ziel sei, müsse man Prioritäten setzten.

Im Jahr 2020 setzt die Stadt daher Schwerpunkte in den folgenden Bereichen: Schulen werden mit 5,5 Millionen Euro bedacht (unter anderem für die Sanierung der Oberschule Hainsberg), Kindertagesstätten mit 1,9 Millionen Euro (unter anderem für die Kita Pesterwitz), Städtebau und Stadtsanierung mit 5,9 Millionen Euro (unter anderem für die Sanierung der Ballsäle Coßmannsdorf) sowie die Infrastruktur mit 3,5 Millionen Euro (unter anderem für den Ausbau der Rabenauer Straße). Auch der Neubau der zentralen Feuerwache wird eine der wichtigsten Investitionen sein. Dieser soll mit etwa 10,4 Millionen Euro bedacht werden. Für die Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen, in Einrichtungen der freien Träger oder in der Tagespflege hat die Stadt Freital im übrigen Aufwendungen in Höhe von rund 7,4 Millionen Euro eingeplant.

Sozialer, kultureller und kirchlicher Bereich

„Daneben sind auch die Mittel in Größenordnungen zu nennen, die wir für freiwillige Aufgaben und die vielfältige Vereinstätigkeit in der Stadt sowie generell im kulturellen, sportlichen, sozialen und kirchlichen Bereich bereitstellen“, erklärt Rumberg. Die laufenden Ge­­samtzuschüsse an die sozialen, kulturellen und kirchlichen Bereiche belaufen sich auf rund 700 000 Eu­ro. Der Sportbereich wird mit ei­nem Gesamtbetrag von 316 000 Eu­ro unterstützt. Daneben werden weitere Angebote direkt durch die Stadt – etwa Musikschule oder Bibliothek, aber auch Freibäder – finanziert.

Für das Haushaltsjahr 2020 rechne man mit Einnahmen von 77,1 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen Ausgaben in Höhe von 78 Millionen Euro. Durch ein Restvermögen in Höhe von rund 3,2 Millionen Euro ergebe sich allerdings ein positives Jahresergebnis von rund 2,3 Millionen Euro. Der auch für das Ressort Finanzen zuständige Erste Bürgermeister Peter Pfitzenreiter ( CDU) erklärt: „Es liegt eine Haushaltssatzung vor, die die gesetzlichen Vorgaben erfüllt und damit durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt werden kann.“

Keine neuen Schulden vorgesehen

Wesentliche Einnahmen im Etat stellen die Gewerbesteuer mit rund 11,5 Millionen Euro und steigende Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer mit rund 13,3 Millionen Euro dar. Doch auch die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, sprich Geld, das die Stadt vom Freistaat pauschal und bezogen auf ihre Einwohnerzahl bekommt, sind eine signifikante Größe: ganze 21,3 Millionen Euro.

Bei den Ausgaben sind die wesentlichen Posten die Zuschüsse an Dritte für laufende Aufgaben in Höhe von rund 24,8 Millionen Euro, des Weiteren die gestiegenen Personalaufwendungen von rund 24,9 Millionen Euro sowie die laufenden Sach- und Dienstleistungen von über 11,6 Millionen Euro.

Alles in allem sind für das Jahr 2020 keine neuen Schulden vorgesehen. Ganz im Gegenteil: Die Verschuldung solle auch weiterhin konsequent abgebaut werden. Dadurch könne Freital voraussichtlich Ende des Jahres 2022 schuldenfrei werden.

Von Felix Franke