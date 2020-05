Gehwege beidseitig der Meißner Straße in Radebeul-West geplant

Radebeul

Während beim grundhaften Ausbau der Meißner Straße in Radebeul-Mitte die Fertigstellung naht – Ende Juni 2020 sollen dort Fahrzeuge in Richtung Coswig ohne Umleitung und die Straßenbahnen der Linie 4 auf zwei Gleisen wieder rollen können – , nehmen die Ausbaupläne des Abschnitts in Radebeul-West zwischen Gradsteg und Albert-Eyckhout-Straße ( Gleisschleife Radebeul-West) Gestalt an. Der Stadtrat soll auf seiner Sitzung an diesem Mittwoch der Vorzugsvariante grünes Licht geben, damit die Verwaltung das Planfeststellungsverfahren vorbereiten kann.

In Radebeul-Mitte läuft beim grundhaften Ausbau alles nach Plan. Ende Juni sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein Quelle: Silvio Kuhnert

Der auszubauende Abschnitt ist rund 910 Meter lang. Zu ihm gehört der viel befahrene Kreuzungsbereich zur Moritzburger und Bahnhofstraße. Am Hauptknotenpunkt im Zentrum von Kötzschenbroda verbleiben die Straßenbahnhaltestellen an ihrem jetzigen Ort und werden barrierefrei umgestaltet. Allerdings sollen die Gleise nicht mehr mitten auf der Fahrbahn bleiben, sondern sie werden an den Bürgersteig heranverlegt. Wie am Haltepunkt Gradsteg teilen sich Geradeausfahrer und Rechtsabbieger jeweils die Fahrspur mit der Tram. Fahrgäste steigen unmittelbar vom Bürgersteig in die Straßenbahn ein, ohne die Fahrbahn betreten zu müssen – auch Haltestellenkap genannt. Linksabbieger bekommen jeweils straßenmittig eine gleisfreie Spur.

Stadt muss Grundstücke kaufen

Auf beiden Seiten ist ein ausreichend breiter Gehweg sowie ein Radschutzstreifen am Fahrbahnrand im gesamten Ausbauabschnitt geplant. Das wollte anfangs Anliegern nicht schmecken, weil sie dafür ein Stück ihres Grundstücks abgeben müssen. Nach einer vorzeitigen Bürgerbeteiligung forderten sie ei­ne Variante ohne Grundstückser­werb durch die Stadt.

Doch diese Option stellte sich als nachteilig heraus. „Sie wäre zu Lasten der schwächsten Verkehrsteilnehmer, Fußgänger und Radfahrer, gegangenen“, berichtet Baubürgermeister Jörg Müller (parteilos). Denn auf rund 230 Meter hätte die Stadt an der Südseite im Bereich zwischen Albert-Eyckhout-Straße und Flemmingstraße auf den Bau eines Fußweges verzichten müssen. Dort wäre nur ein befestigter Randstreifen möglich. Auch der Schutzstreifen für Radfahrer hätte von der Regelbreite 1,50 Meter auf 1,25 Meter eingeengt werden müssen. Auf einer Bürgerversammlung konnte die Verwaltung rund 70 Anrainer von der Vorzugsvariante überzeugen und sie sind bereit einen Streifen ihres Grundstücks abzugeben.

Die Baukosten schätzt die Stadt auf rund 8,6 Millionen Euro, für Grunderwerb kommen rund 150.000 Euro oben drauf. Der Abschnitt in Radebeul-West ist als übernächster an der Reihe. Zuvor will die Lößnitzstadt im Jahr 2022 mit der grundhaften Sanierung zwischen Gleisschleife Ost und Eduard-Bilz-Straße beginnen.

Von Silvio Kuhnert