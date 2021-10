Gehölzpflege an Flüssen im Bereich Obere Elbe beginnt

Dresden/Region

Sachsens Landestalsperrenverwaltung führt derzeit an mehreren Flüssen im Bereich der Ober­en Elbe Grasmahd und Gehölzpflege durch. Ziel ist, die Abflusskapazität der Gewässer und damit den Hochwasserschutz zu verbessern.

Die Saison für Gehölzpflege und Baumfällungen beginnt jedes Jahr Anfang Oktober und geht bis Ende Februar des darauffolgenden Jahres. Dadurch werden die Vögel bei der Brut nicht gestört. Die Arbeiten kosten rund 300.000 Euro und sind den Angaben zufolge mit der jeweils zuständigen Naturschutzbehörde abgestimmt. Die DNN erklären, an welchen Gewässern Arbeiten geplant sind.

Niedersedlitzer Flutgraben

Am Niedersedlitzer Flutgraben in Dresden finden zwischen Windmühlenstraße bis zur Elbmündung von Oktober bis November Baumpflegearbeiten statt.

Lockwitzbach

Am Lockwitzbach in Dresden wird an der Brücke am Gückelsberg bis zur Elbmündung von November bis Dezember Grasmahd und Gehölzpflege durchgeführt.

Vereinigte Weißeritz Dresden

Vom Wehr an der Bienertmühle bis zur Mündung in die Elbe sind von Oktober bis November Pflegearbeiten geplant.

Triebisch

An der Triebisch in Meißen erfolgen die Arbeiten vom Stadtwehr bis zur Elbmündung von Oktober bis November.

Rote Weißeritz

Im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sollen zwischen Waldbärenburg und Freital von Oktober bis November Pflegearbeiten vorgenommen werden.

Vereinigte Weißeritz Freital

Von der Somsdorfer Straße bis zur Stadtgrenze Freital sind von Oktober bis November entsprechende Arbeiten vorgesehen.

Wilde Weißeritz

Von Oktober bis November erfolgen in Tharandt Baumpflegear­beiten im Bereich der Straßenbrücke Pienner Straße 41 bis in Höhe der Dresdner Straße 26.

Von as