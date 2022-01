Meißen/Coswig/Pirna

Am 3. Januar 1996 bestimmte der frühere CDU-Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar zum Tag des Gedenkens an die Opfer des nationalsozialistischen Regimes. An diesem Tag befreite die sowjetische Armee 1945 das Konzentrationslager Auschwitz. Zum 78. Jahrestag der Befreiung laden die Gemeinden in der Region zum gemeinsamen Gedenken ein.

Die Stadt Meißen organisiert zusammen mit der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde St. Afra Meißen und dem „Kreisverband der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten e.V.“ eine Andacht mit Blumen und Kranzgebinden am Mahnmal im Käthe-Kollwitz-Park an der Kerstingstraße. Ab 13.30 Uhr sind alle Meißner zur gemeinsamen Kranzniederlegung eingeladen. Im Anschluss bittet die Kirchgemeinde St. Afra um 14.15 Uhr zur Andacht in der Frauenkirche. Die Stadtverwaltung verweist auf die 3G-Regel und das Tragen einer FFP2-Maske.

Die Stadtratsfraktion „Bündnis für ein nachhaltiges Coswig“ lädt um 16 Uhr zur gemeinsamen Andacht an den Gedenkstein an der Bahnhofstraße ein. „Wir erinnern an das unermessliche Leid, das den europäischen Juden und allen vom Hitlerregime gequälten und ermordeten Menschen angetan wurde“, sagte der Fraktionsvorsitzende Bernhard Mossner. „Der gesetzlich verankerte Gedenktag ist uns Anlass, gegen Gewalt und Hass in der Gesellschaft und für ein friedliches und demokratisches Miteinander einzustehen“, so Mossner weiter.

Wegen der aktuellen Corona-Lage bitten Landrat Michael Geisler (CDU) und Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (Freie Wähler) die Leute in Pirna in diesem Jahr um ein individuelles Gedenken. Veranstaltungen, wie sie in den Vorjahren stattgefunden haben, seien derzeit unmöglich, heißt es seitens der Stadt. „Trotz aller derzeitigen gesundheitlichen Zustände unseres Landes, ist es gerade an diesem Tag wichtig, uns daran zu erinnern, wohin Egoismus, Intoleranz und Extremismus führen können“, sagte der Oberbürgermeister der Kreisstadt. „Nichts ist wichtiger, als eine Spaltung der Gesellschaft zu verhindern.“

Von Tim Krause