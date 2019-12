Musikunterricht soll im Landkreis Meißen teurer werden

Meißen

Musikschüler im Landkreis Meißen sollen ab kommenden Jahr für ihren Unterricht tiefer ins Portemonnaie greifen. Die Kreisverwaltung schlägt den Kreisräten eine Erhöhung der Gebühren vor. Dies sei erforderlich, „um das bestehende Un­terrichtsangebot der Musikschule im Landkreis Meißen weiterhin zu gewährleisten“, heißt es in der Beschlussvorlage.

So erhöhen sich die Jahresgebühren für Musikschüler, die aus Städten und Gemeinden kommen, welche sich an der Finanzierung des Musikunterrichts über eine Zweckvereinbarung beteiligen (Tarif B), um durchschnittlich 20 Prozent. Pro Monat sind dies etwa drei bis sechs Euro im Gruppen- und Ensembleunterricht und maximal acht bis 10,50 Euro im Einzelunterricht.

Aktuelle Gebührenordnung stammt aus dem Jahr 2016

Rund 4500 Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene nehmen die Angebote der als Eigenbetrieb organisierten Musikschule zwischen Gröditz und Radebeul sowie Stauchitz und Radeburg wahr. Sie lernen ein Instrument solo oder in der Gruppe, spielen in einem Ensemble oder tanzen und singen. Die aktuelle Gebührenordnung stammt aus dem Jahr 2016. Ihr lag eine Kalkulation für drei Jahre zugrunde. „Mit Vorbereitung der Wirtschaftsplanung ab 2020 war im Geschäftsjahr 2019 zu prüfen, ob die bestehenden Gebührensätze inhaltlich und wirtschaftlich der aktuellen Entwicklung entsprechen“, informiert die Kreisverwaltung. Das tun sie nicht mehr. Denn der Kreistag hatte 2018 am Personalschlüssel gedreht.

An der Musikschule sind über 200 Musikschullehrer tätig. Ein Viertel hatte 2018 einen Festanstellungsvertrag, der Rest unterrichtete auf Honorarbasis. Ab dem Schuljahr 2018/19 wurden zehn zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen. Die Finanzierung erfolgte zunächst über die Anhebung des jährlichen Zuschusses der Gemeinden, die über eine Zweckvereinbarung sich an den Kosten des Musikunterrichts ihrer Einwohner beteiligen, von 94 auf 105,60 Euro je Musikschüler. Der Kreis hob seinerseits seine jährliche Unterstützung der Musikschule um 167 000 Euro auf knapp 1,3 Millionen Euro an.

Zum Jahresende droht ein Fehlbetrag in Höhe von rund 130 000 Euro

Trotz der erhöhten Zuschüsse ist im Eigenbetrieb Musikschule im vorigen Jahr ein Defizit von rund 57 000 Euro aufgelaufen. Mit Gewinnen aus den Vorjahren konnte der Minusbetrag ausgeglichen werden. Zum Jahresende 2019 ist mit einem Fehlbetrag in Höhe von rund 130 000 Euro zu rechnen. Damit der Eigenbetrieb bei seinen musikpädagogischen Angeboten nicht den Rotstift für Streichungen ansetzen muss, sind ab kommenden Jahr zusätzliche Einnahmen erforderlich. Nur so kann er die in 2020 auf 3,1 Millionen Euro gestiegenen Personalkosten aufbringen.

Die Musikschule finanziert sich neben den Zuschüssen von Kommunen und Kreis sowie des Freistaats Sachsen und des Kulturraumes zu 41 Prozent über die Gebühren von Schülern beziehungsweise ihrer Eltern. An dem Verteilungsschlüssel der Einnahmequellen möchte die Kreisverwaltung festhalten, weshalb sie den Räten auf Grundlage einer neuen Kalkulation eine neue Gebührensatzung vorschlägt. Diese Satzung soll für die nächsten drei Jahre gelten.

Von Silvio Kuhnert