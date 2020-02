Fünf Jahre nach dem Aus der Baumwiese: Gastronom Kali Schneider kehrt nach Dresden zurück

Radeberg/Moritzburg

Einmal zweite Heimat, immer zweite Heimat. Das gilt zumindest für Gastronom Kali Schneider. Das Elbtal ist für den Schwaben seit 1993 ein zweites Zuhause. Hier eröffnete er das Landhotel Baumwiese in Boxdorf und führte es mehr als 20 Jahre.

Doch dann spielte die Bank bei einer geplanten Umfinanzierung nicht mit. Eine Grundschuld aus dem Erbe von Schneiders Vater machte es nicht besser. Schließlich folgte die Zwangsversteigerung. Als dann auch noch der 20-jährige Sohn seiner Lebensgefährtin Anke Berger plötzlich verstarb, hielten beide es nicht länger in der Region aus. Zu groß war der Schmerz: Sie kehrten ihrem langjährigen Zuhause den Rücken.

Das nun auf „Zweite Heimat" getaufte Lokal eröffnet am 21. Februar offiziell. Bis dahin läuft der Probebetrieb. Quelle: Dietrich Flechtner

Das war vor fünf Jahren. Inzwischen sind Kali Schneider und Anke Berger zurück in der Region Dresden. Schneider hat das Wirtshaus am Ullersdorfer Golfplatz übernommen und es auf den Namen – wie sollte es anders sein – „Zweite Heimat“ getauft. Heimelig sollen sich dort auch die Gäste fühlen, die nicht Golf spielen.

Kali Schneider soll es richten

Diese Hemmschwelle bei den Ullersdorfern abzubauen, das ist auch Golfplatz-Inhaber Karl Schwald ein wichtiges Anliegen. Man habe es schon damit versucht, im Winter Loipen auf dem Gelände zu ziehen und so die Ullersdorfer Langlauffreunde anzulocken. Doch dafür fehlt der Schnee. Jetzt soll es Kali Schneider richten, die Skepsis der Einheimischen gegenüber den Golfern abbauen und die „Zweite Heimat“ als Anlaufstelle für gemeinsames Essen etablieren.

Dafür hat sich der passionierte Gastronom zwei Aktionen einfallen lassen: Immer sonntags können Familien und Freunde ihren Sonntagsbraten im Restaurant genießen – wie zu Hause werden die Schüsseln mit den Beilagen und der Braten in die Mitte des Tisches gestellt. Ein Freiwilliger darf selbst anschneiden und dann kann sich jeder so viel nehmen, wie er essen möchte. Die Idee kam Schneider zu Hause, verrät seine Lebensgefährtin Anke Berger: „Wir haben so schöne Kupfertöpfe, die wir mit unserem Induktionsherd nicht mehr benutzen können. Da kam Kali die Idee, sie für ein Sonntagsessen in der Zweiten Heimat zu nutzen.“

Gäste dürfen Vorschläge machen

Außerdem will der Gastronom und Hobbykoch jede Woche ein Lieblingsgericht seiner Gäste auf die Speisekarte setzen. Jeder kann sich dafür mit einem Vorschlag bei Facebook bewerben und dann wird abgestimmt. Die Speise mit den meisten Stimmen ist dann eine Woche lang im Angebot. Wer den Vorschlag eingereicht hat, sollte dann aber auch zum Essen vorbeikommen.

Die Rückkehr und die Eröffnung eines kleinen Wirtshauses im Radeberger Ortsteil ist so ziemlich das komplette Gegenteil von dem, was Kali Schneider in den letzten fünf Jahren im Allgäu und in Kurfranken gemacht hat. Dort leitete er ein Luxushotel mit Blick auf Schloss Neuschwanstein und half beim Aufbau eines Drei-Sterne-Superior-Hotels.

Ungelernter Koch, studierter Diplom-Kaufmann

Die „Gastro“ lebt er seit 44 Jahren, wie er selbst sagt. Mit sieben Jahren fing er an, mit seinem Vater gemeinsam zu kochen, wälzt bis heute am liebsten Kochbücher und wurde fast Deutschlands bester ZDF-Hobbykoch. Geschlagen geben musste er sich im großen Jahresfinale 2018 gegen einen „Youtube-Koch“, wie er es nennt. „Er hat sich das Kochen nur mit Youtube-Videos beigebracht“, sagt Schneider. Er selbst – ungelernter Koch, studierter Diplom-Kaufmann – wollte mit einem Hirschrücken siegen. Doch dieser sei im Finale viel größer als beim Probekochen gewesen und wurde nicht so gar wie gewünscht.

Während Kali Schneider in Ullersdorf neu beginnt, steht das frühere Ausflugslokal Baumwiese weiterhin leer. Der neue Eigentümer mit Sitz in Sachsen-Anhalt scheint kein Interesse an einer Wiederbelebung zu haben, mutmaßt der frühere Betreiber Schneider. Er selbst habe versucht, Interessenten zu vermitteln, jedoch ohne Erfolg.

Passiert ist in Boxdorf bis heute nichts

Dem Moritzburger Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos) erging es bisher nicht besser. „Ein Trauerspiel“, sagt er auf das Objekt in Boxdorf angesprochen. „Ich habe nach der Zwangsversteigerung damals schnell Kontakt zum neuen Eigentümer aufgenommen und wir haben uns vor Ort getroffen“, sagt er. Doch passiert ist bis heute nichts. „Das hat jemand aufgekauft und will das nun meistbietend verhökern“, ist der Eindruck des Bürgermeisters. Handhabe gibt es keine. „Es ist immer mal ein Hausmeister da. Das Gebäude wird instandgehalten, die Rechnungen werden bezahlt“, sagt Hänisch.

Dabei habe es Interessenten gegeben, die etwas aus der Baumwiese machen wollten. Die einen planten, altersgerechtes Wohnen zu etablieren, die anderen wollten ein Hotel eröffnen. Auf Interesse sei das bei dem Eigentümer nie gestoßen. „Mich ärgert es, dass das Objekt überhaupt zwangsversteigert wurde. Ich würde mir eine sinnvolle Nutzung wünschen“, sagt Hänisch und wird im Frühjahr wieder bei den Eigentümern nachhaken – wie jedes Jahr seit 2015.

Die „Zweite Heimat“, Am Golfplatz 1 in Ullersdorf, öffnet am 21. Februar offiziell. Bisher läuft noch der Probebetrieb. Bis April ist das Wirtshaus donnerstags bis sonntags von 12 bis 21 Uhr geöffnet.

Von Lisa-Marie Leuteritz