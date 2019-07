Radebeul

In ein Gartenparadies hat sich das Staatsweingut Schloss Wackerbarth in Radebeul verwandelt. Ob Bonsais, Orchideen, Hortensien oder Kräuter, Gartenmöbel, Wintergärten oder Grill sowie Whirlpool oder Rasenmähroboter – rund 100 Aussteller präsentieren an diesem Wochenende ihre Produkte und Ideen zur Gestaltung des heimischen Außenbereichs mit Pflanzen und allerlei Dekorationsartikeln, präsentieren und demonstrieren Werkzeuge und Maschinen für die Pflege des eigenen Grüns. Manuela Hirsch von der Firma „Wiesenzauber“ aus Ottendorf-Okrilla hat im Schlosspark ihren Stand mit Blumen wie Phlox aufgebaut.

Neben den Ausstellern sind auch Gartenexperten vor Ort. So gibt der Pflanzendoktor Pascal Klenart Tipps und untersucht die kranken Pflanzen der Besucher, egal ob der „Patient“ direkt mitgebracht wird oder anhand eines Fotos. Der bekannte Orchideenzüchter Manfred Wolff gibt Hinweise zum richtigen Umgang mit diesen empfindlichen Schönheiten oder topft sie vor Ort fachgerecht um. Bei ausgesuchten Fachvorträgen erhalten Hobbygärtner neben allerlei Wissenswertem auch zahlreiche praktische Anregungen zum gießarmen Garten, Garten ohne Unkraut oder, welche Gartenarbeiten sie sich sparen können. Musik von Jazz über Chansons bis hin zur Klassik rundet die neue Veranstaltung ab.

Die Gartenmesse hat Sonnabend von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, die Tageskarte kostet zehn, das Wochenendticket 15 Euro. Für Kinder bis 16 Jahren ist der Eintritt frei.

Weitere Infos unter www.schloss-wackerbarth.de

Von S.K.