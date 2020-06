Großharthau

Urlaub zuhause lautet das Motto der diesjährigen Lebensart, die dieses Wochenende in den Schlosspark Großharthaus einlädt. Wegen Corona haben die Veranstalter nicht nur das diesjährige Motto bewusst gewählt, sondern auch ein spezielles Konzept erarbeitet, damit die beliebte Freiluft-Messe mit den neuesten Trends für Garten, Wohnen und kulinarische Köstlichkeiten trotz der gegenwärtigen Einschränkungen stattfinden kann.

Sicherheit ist die oberste Prämisse, sagt Martin Schmidt, Chef des Veranstalters Agentur Haus: „Ein spezielles Hygienekonzept mit Desinfektionsspendern und Abstand halten stehen dabei an erster Stelle.“ Dort, wo die 1,50 Meter Mindestabstand nicht mehr eingehalten werden können, muss ein Mundschutz getragen werden – in jedem Fall in Innenbereichen oder bei Warteschlangen.

Vor allem darf immer nur eine begrenzte Zahl von Menschen aufs Veranstaltungsgelände – und jeder Besucher auch nur für maximal zweieinhalb Stunden. Die Veranstalter empfehlen, vorab Karten für ein festgelegtes Zeitfenster übers Netz zu bestellen, um längere Wartesituationen an der Tageskasse zu vermeiden. Zugleich sind die Öffnungszeiten ausgedehnt worden.

Trotz der Umstände erwarten auch dieses Jahr etwa 140 Aussteller die Besucher, nicht viel weniger als in den vorangegangenen Jahren. Dem diesjährigen Credo gerecht werdend wird es von zahlreichen Fachgärtnereien viele Angebote für die Bepflanzung von Garten und Balkon geben. Auch hochwertige Möbel für den Außenbereich, Mode und handgefertigter Schmuck aus kleinen Manufakturen, Accessoires wie Hüte, Taschen oder Tücher – all das bietet die Lebensart in reichhaltiger Auswahl. Ergänzt wird die Messe mit vielen Leckereien, Unterhaltung und beschwingter Musik mit dem Duo Twinzz.

Messe Lebensart, Öffnungszeiten Freitag und Sonnabend jeweils von 9 bis 19 Uhr, Sonntag 9 bis 18 Uhr; Eintrittspreise: Erwachsene neun Euro (Parkgebühr inklusive), Kinder im Alter bis einschließlich 15 Jahre freier Zutritt.

Internet www.lebensart-messe.de

Von seko