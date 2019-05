Heidenau

Am 27. Mai beginnen die Vorbereitungen für den grundhaften Ausbau der Gabelsbergerstraße. Den Fördermittelbescheid dafür erhielt die Stadt Heidenau am 25. April. Zwischen dem 3. und 7. Juni wird die provisorische Zufahrt zu den Gewerbebetrieben von der Hauptstraße (S 172) hergestellt. In dieser Zeit wird es nur eine Fahrbahn in Richtung Dresden geben.

Die Gabelsbergerstraße wird dann voraussichtlich ab dem 11. Juni im Bereich der S 172 bis zur Einmündung Dohnaer Straße vollgesperrt. Aus Richtung Dresden kommend wird der Verkehr von der S 172 über den Böhmischen Weg, die Martin-Luther-Straße und die Dohnaer Straße umgeleitet. Während der Vollsperrung können die anliegenden Gewerbe jederzeit entweder über die provisorische Zufahrt von der S 172 oder über die Zufahrt Dohnaer Straße/ Gabelsbergerstraße erreicht werden.

Die Gabelsbergerstraße wird auf einer Länge von etwa 360 Metern grundhaft ausgebaut. Gleichzeitig werden auch die Gehwege erneuert. Geplant ist eine einheitliche Linienführung und klar ersichtliche Trennung zwischen Kfz- und Fußgängerverkehr. Der Verkehrslärm soll durch eine neue Asphaltbefestigung vermindert werden.

Außerdem wird der Bereich mit einer neuen LED-Straßenbeleuchtung ausgestattet und 15 neue Bäume sollen gepflanzt werden. Sie gelten als Ersatzpflanzungen, denn in Vorbereitung auf den Ausbau der Gabelsbergerstraße wurden bereits im Februar Bäume am Fahrbahnrand gefällt.

Im April beschloss der Heidenauer Stadtrat, die Bauleistungen zum Um- und Ausbau der Gabelsbergerstraße an die Strabag AG Dresden zu vergeben.

Von Lisa-Marie Leuteritz