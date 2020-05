Für Evakuierung griechischer Flüchtlingslager: Tharandter seit einer Woche im Hungerstreik

Tharandt

Ein wenig schwach und müde fühle er sich, sagt Laurenz Tschoche. Seit sieben Tagen isst der 19-Jährige nichts mehr, nicht einen Bissen. Der Tharandter befindet sich im Hungerstreik. Mit dem Verzicht auf Nahrung möchte er gemeinsam mit einer kleinen Gruppe von Aktivisten aus dem pfälzischen Landau die Bundesregierung unter Druck setzen.

Die Forderung der Streikenden: Die sofortige Aufnahme der Geflüchteten, die derzeit in riesigen Lagern an den griechischen Außengrenzen leben. „Ich ha­be gemerkt, dass die Politik auf viele Aktionen, die versucht haben, auf die Krise an den Grenzen Europas aufmerksam zu machen, nicht reagiert hat”, sagt der 19-Jährige, der im September eine Ausbildung zum Elektriker beginnt.

„Der Körper gewöhnt sich langsam daran”

Zweimal sei sein Kreislauf während der ersten Streiktage bereits kurz zusammengebrochen. „Aber ansonsten läuft es ganz gut. Die ersten zwei, drei Tage waren schlimmer. Der Körper gewöhnt sich langsam daran”, berichtet Tschoche mit ruhiger Stimme. Der Aktivist wohnt noch bei seinen Eltern, die mit Argwohn und Sorge auf die Entscheidung ihres Sohnes blicken. Beim Abendessen sitzt er trotzdem mit am Tisch und trinkt fleißig Wasser. Insgesamt bis zu fünf Liter am Tag: „Gegen viel Hunger hilft auch viel Trinken. Das vermindert das Hungergefühl.”

Im Gegensatz zu den Aktivisten in Landau, die den Streik gemeinsam begannen, hungert Laurenz Tschoche ganz alleine. Der Tharandter verbringt momentan viel Zeit im Bett, um so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Zuspruch erfährt er aus seinem Freundeskreis und auch auf Twitter erhält er Unterstützung für seine extreme Protestform. Unter anderem von der internationalen Organisation Seebrücke, mit der sich der Streikende solidarisch erklärt. Die Initiative gründete im Juni 2019 das Städtebündnis sicherer Häfen, dem zwölf deutsche Städte angehören und damit ihre Bereitschaft erklären, aus Seenot gerettete Menschen zusätzlich zu den nach dem Königsteiner Schlüssel verteilten Geflüchteten aufzunehmen. Mit der drastischen Protestform fordert Laurenz Tschoche den Dresdner Stadtrat auf, Teil dieses Bündnisses zu werden.

Wie lange hält er durch?

Der 19-Jährige ist überzeugt davon, dass der gemeinsame Hungerstreik als politisches Druckmittel funktionieren wird: „Ich bin nicht alleine und die Politik kann es nicht ignorieren, wenn sich mehrere Menschen in körperliche Gefahr bringen.” Wie lange er seinen Körper noch als politisches Druckmittel nutzen möchte, ist unklar: „Ich habe mir kein absolutes Maximum gesetzt. Das ist ein unbefristeter Hungerstreik – bis die Politik handelt und Europa die Geflüchteten auf den griechischen Inseln aufnimmt.” Der wohl bekannteste politische Hungerstreik in der Geschichte dauerte ganze 21 Tage, als Mahatma Gandhi im Jahr 1933 gewaltlos gegen die britische Besatzung Indiens protestierte. Wenige Monate später wurde Indien unabhängig.

Die Lage im Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist katastrophal. Journalisten haben wegen Corona keinen Zutritt mehr. Deshalb sammelt die Initiative „Files from Moria“ Video-Clips von Geflüchteten selbst – und gibt im Netz unter www.filesfrommoria.de einen ungewöhnlichen Einblick in den Alltag des Lagers.

Von Aaron Wörz