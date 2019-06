Radeberg

Der knapp zweistündige Festumzug am Sonntag, angeführt von Oberbürgermeister Gerhard Lemm (SPD) auf einem von Zwergzebus gezogenen Karren, gehörte zu den Höhepunkten des vergangenen Fest-Wochenendes in der Bierstadt.

Festumzug mit 1500 Mitwirkenden

In 80 Bildern illustrierten die 1500 Mitwirkenden Stadtgeschichte und Jetztzeit. Natürlich durften der Radeberger Spielmannzug und die Exportbierbrauerei dabei nicht fehlen. Letztere zog mit dem sechsspännig gezogenen großen Radeberger Fassbierwagen die Aufmerksamkeit der vielen Zuschauer auf sich.

Fünf tolle Tage

Fünf Tage lang feierte Radeberg seine erste urkundliche Erwähnung vor 800 Jahren. „Es waren fünf absolut gelungene Tage“, meint Stadtsprecher Jürgen Wähnert. Für die Organisatoren und zahlreichen Mitwirkenden haben sich die monatelangen Vorbereitungen also gelohnt. Auf reichlich 50 000, so Wähnert, schätzen die Organisatoren die Zahl der Besucher.

Carmina Burana auf dem Marktplatz

Dabei sei schon die Aufführung von Carl Orffs „Carmina Burana“ am Mittwochabend ein „Superauftakt“ gewesen. Der Radeberger Markt war voller Menschen, und die fast 200 Künstler zum Schluss ebenso begeistert, wie ihr Publikum. Zuvor waren die Feierlichkeiten mit einem Festakt im Rathaus eröffnet worden, bei dem sich der Radeberger Posaunenchor aus gegeben Anlass zu Stadtpfeifern verwandelt hatte.

Funkenflug und Bierfassrollen

Aber auch das Mittelalterfest am 1. Juni zu Füßen von Schloss Klippenstein wurde von vielen kleinen und großen Gästen besucht. Parallel dazu sorgten am Nachmittag sechs sächsische Funkengarden auf der Hauptbühne auf dem Markt traditionell für einen begeisternden „Radeberger Funkenflug“. Danach gingen zwölf Teams bei Sachsens größtem Bierfassrollen an den Start.

Jubi-Pilsner zum Fest

Auch das auf dem Marktplatz ausgeschenkte Jubiläumsbier der Radeberger Exportbier kam gut an. „Am Ausschankwagen auf dem Markt wurde zu zwei Dritteln nach dem Jubi-Pilsner verlangt – und das ziemlich konstant über das gesamte Fest“, so Brauereisprecherin Jana Kreuziger.

Zum guten Gelingen hat sicher auch das Wetter beigetragen. „Da haben wir richtig Glück gehabt“, freut sich Wähnert. Abgesehen vom Sonntag, wo es mit der Sonne „ein Müh zu viel des Guten war“, fügt er lachend hinzu.

Von Bernd Lichtenberger