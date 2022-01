Führungswechsel bei den Elblandkliniken in Großenhain und Radebeul

Radebeul/Großenhain

Die Elblandkliniken haben zum Jahresbeginn einen Führungsposten neu besetzt. Torsten Wagner übernimmt fortan die Krankenhausleitung der Elbland Reha- und Präventions-GmbH in Großenhain als Verwaltungsleiter. Das teilte eine Unternehmenssprecherin mit.

„Eine Bereicherung für die Klinik“

Über diese Nachbesetzung zeigt sich der Vorstand der Elblandkliniken erfreut. „Wir gehen fest davon aus, dass Torsten Wagner mit seiner Expertise eine Bereicherung für die Klinik ist“, sagt Rainer Zugehör. Die Reha-Klinik ist eine gemeinsame Tochtergesellschaft der Elblandkliniken und der Recura Kliniken SE.

Der neue Verwaltungsleiter studierte Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Controlling an der Berufsakademie Sachsen. 2005 stieg der heute 45-Jährige ins Berufsleben ein und übernahm die Leitung Controlling in der Klinik Bavaria Kreischa im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Anschließend wurde Wagner Abteilungsleiter den Zentraleinkauf des Standortes. Zwei Jahre später stieg er zum Verwaltungsleiter der Klinik II auf.

Im Jahr 2013 wechselte Torsten Wagner zur Klinik am Tharandter Wald. Dort übernahm er die Geschäftsführung am Standort Hetzdorf. Im Laufe seiner Karriere kamen weitere Positionen in der Geschäftsführung hinzu. So war er für die Rehabilitationsklinik Bad Liebenstein in Thüringen und das Pflegeheim Soziale Dienste Pesterwitz zuständig.

Wagners Vorgänger André Gubsch hat nach Radebeul gewechselt. Bereits seit April vergangenen Jahres ist er Verwaltungsdirektor des Standortes. Die Reha-Klinik in Großenhain hatte er bis zum Jahresende 2021 weiterhin geleitet.

220 Mitarbeiter und 125 Betten in der Klinik in Großenhain

Seiner künftigen Aufgabe blickt Wagner positiv entgegen. „Die Klinik hat sich in den vergangenen Jahren fachlich sehr gut entwickelt und ihre versierte Position in der neurologischen Rehabilitationslandschaft in und um Sachsen gefestigt“, sagt er. Der neue Verwaltungsleiter lobt auch das Mitarbeiterteam und „die anspruchsvollen Führungskräfte, die dem Haus einen Namen geben.“ Die Reha-Klinik beschäftigt derzeit 220 Mitarbeiter.

Als Ziel hat sich Wagner gesetzt, die Bettenanzahl in der Großenhainer Einrichtung aufzustocken. Derzeit verfügt das Krankenhaus über 125 Betten. Dazu strebt der 45-Jährige einen anhaltenden Dialog mit dem Sozialministerium an.

Von Sabrina Lösch