Friedensmahnung statt Heldengedenken zum 8. Mai in Gemeinden rund um Dresden

Klipphausen

Am späten Abend des 6. Mai 1945 liegt Otto Schönes Hof menschenleer. Gegen 18 Uhr hat die letzte Wehrmachtseinheit, die sich bei dem Fleischermeister und Gastwirt einquartiert hatte, Klipphausen in überstürzter Flucht verlassen. Der Geschützdonner wird lauter. „Die Fensterscheiben klirren, die Türen wackeln in den Fugen“, wird Schöne wenige Tage später notieren. Auf einmal hört er ganz in der Nähe des Dorfes westlich von Dresden das Tack-Tack-Tack von Maschinenpistolen.

„Die Russen sind da“

Die Frauen hocken im Keller, un­ter ihnen zwei Ausgebombte aus Dresden. Schöne öffnet die Fenster des Saals, damit die Scheiben nicht vom Druck der Explosionen zersplittern und beginnt aufzuräumen. Still betet er: „Herrgott, hilf uns und steh uns bei.“ Gegen 22 Uhr vernimmt er Stimmen vor dem offenen Fenster. Er leuchtet mit der Taschenlampe hinaus – und blickt in das regennasse Gesicht eines Sowjetsoldaten. Voll Schreck zuckt er zu­rück, eilt zu den anderen Männern und flüstert ihnen zu: „Die Russen sind da.“ Gleich darauf splittert die Haustür. Die Männer heben die Hände. Die Soldaten nehmen ihnen ihre Lederjacken ab, verlangen Armbanduhren und Schnaps.

Diese Erinnerungen hat Christoph Rechenberg, evangelischer Pfarrer im benachbarten Röhrsdorf, vor einigen Jahren im Kirchenarchiv gefunden. Kurz nach seinem Dienstantritt standen drei betagte Männer aus dem Nachbardorf Naustadt vor seiner Tür. In Großschirma bei Freiberg, seiner vorhergehenden Gemeinde, habe er doch das Kriegerdenkmal vom Ersten Weltkrieg um Namen Gefallener des Zweiten Weltkrieges ergänzen lassen, sagen sie. Das wünschten sie sich hier ebenfalls.

Pfarrer Rechenberg verschweigt ihnen nicht, dass es Ärger gab. Namen waren vergessen worden und mussten nachträglich eingraviert werden. Und die anderen Kriegsopfer, die keine Soldaten waren? „Ich musste lange reden und viel erklären“, erinnert er sich. Schließlich willigen die Männer ein in eine Ergänzung, die alle Kriegstoten berücksichtigt.

Rechenberg entwirft sie gemeinsam mit seinem Vater Johannes, der ebenfalls Pfarrer ist. Keine 15 war er, als wiederum sein Vater – auch er Pfarrer – vor seiner Kirche in Schönberg in der Oberlausitz den ersten Panzer der Russen empfing. Die Laterne des Kirchturms hatten sie am 8. Mai mit weißer Bettwäsche umwickelt.

Am Sonnabend, so erinnert sich Johannes Rechenberg, bricht das Abendgeläut nach den ersten Schlägen ab. Sein Vater eilt zur Kirche. Ein Russe, die MPi im Anschlag, steht vor der zitternden Glöcknerin. Mit Gesten bedeutet ihm der Vater, er sei Pope und morgen Gottesdienst. Der Soldat lässt die Waffe sinken und sagt: „Kannst du machen bimbaum.“

Drei Bronzetafeln entwerfen Christoph Rechenberg und sein Vater. Die erste erinnert an alle Opfer des Zweiten Weltkrieges, auch die durch Flucht und Vertreibung. Sie endet mit der Mahnung: „Bewahrt den Frieden!“ Die zweite gedenkt der Opfer von Diktatur und Hass, der Frauen und Männer des Widerstands. Darunter steht: „Bewahrt die Freiheit!“ Die dritte zitiert den Propheten Micha: „Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen“. Die befestigen sie 2001 an dem Gedenkstein aus rotem Porphyr, unter den Namen der toten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg.

Spuren in Röhrsdorf , Sora und Wilsdruff

Spuren hat das Ende des Zweiten Weltkrieges vielerorts rings um Dorfkirchen hinterlassen. In Röhrsdorf liegen drei Grabsteine nebeneinander; einer für einen unbekannten sowjetischen Soldaten, ei­ner für einen toten Polen, der dritte für fünf deutsche Soldaten. Im Nachbarort Sora steht die alte Lutherglocke auf der Wiese vor der Kirche – mit großen Einschusslöchern. Wenige Schritte entfernt ruhen die sterblichen Überreste eines 18-Jährigen, der im Endkampf im Straßengraben starb. „Das müssen die Leute immer wieder gesagt kriegen“, bemerkt Pfarrer Rechenberg. „Das vergisst man.“

Auf Denkmälern vor manchen Dorfkirchen wird der Soldatentod im Ersten Weltkrieg zur Nächstenliebe umgedeutet mit dem Satz aus dem Johannesevangelium, wonach niemand größere Liebe habe als die, „dass er sein Leben lässt für seine Freunde“. Auf dem Stein an der Soraer Kirche beginnt die Aufzählung mit: „Fürs Vaterland starben den Heldentod“. Verhaltener heißt es auf der später hinzugefügten Tafel: „Zum Gedenken unserer Lieben, die ihr Leben hingeben mussten 1939 – 1945“. Vor der Ostmauer des Friedhofs an der romanischen Jakobikirche in Wilsdruff stehen seit 1993 zwei Steine nebeneinander. Der rechts erinnert an 14 deutsche Soldaten, gestorben in den letzten Tage des Zweiten Weltkrieges. Der links an 16 russische, die zur selben Zeit umkamen.

Euthanasie-Opfer, ein Pfarrer, der im KZ umkam, getötete Wehrmachtssoldaten: Das Totenbuch in der Jakobikirche Wilsdruff verzeichnet alle Kriegsopfer. Quelle: Steffen Giersch

In der Kirche liegen seit 2014 zwei Totenbücher. Das für den Zweiten Weltkrieg verzeichnet alle Opfer – ob Wehrmachtssoldat, Flakhelferin, SS-Angehöriger, Euthanasieopfer oder KZ-Häftling. „Die Totenbücher haben sich als würdige Form des Gedenkens bewährt“, sagt Jürgen Stumpf, der sie mit dem Artur-Kühne-Verein gestaltet hat. Im Gästebuch daneben erinnern Besucher an eigene Großväter oder Urgroßväter und beklagen deren sinnlosen Soldatentod.

Friedensgebet zum Kriegsende, evangelische Kreuzkirche Dresden, Freitag, 12 Uhr, mit Versöhnungsgebet von Coventry (1958), geleitet von Pfarrer Holger Milkau;Drei-Stationen-Andachtin der evangelischen Heilig-Geist-Kirche Blasewitz, Sebastian-Bach-/Berggartenstr., Freitag 12 Uhr

Von Tomas Gärtner