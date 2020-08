Meißen

Bei Hitze und anhaltender Trockenheit genügt schon ein Funke, um einen verheerenden Brand auszulösen. Aufgrund der aktuellen Wettersituation besteht seit Wochen Waldbrandgefahr. Kommt es irgendwo zu einem Feuer, rücken im Landkreis Meißen vor allem Freiwillige zum Löschen aus.

Der Norden Meißens hat die höchste „ Waldbrandgefahrenklasse

„Wir haben keine Berufsfeuerwehr im Landkreis“, bemerkt der Kreisbrandmeister Ingo Nestler. Die 3187 freiwilligen Feuerwehrkräfte des Landkreises müssen bei Alarmierung vom Büro oder der Drehbank direkt zum Einsatz eilen. „So ist das im Landkreis Meißen und in vielen weiteren auch“, erklärt Nestler. In diesem Jahr mussten die Freiwilligen hier fast 30 Mal zur Brandbekämpfung in den Wald ausrücken.

Das gängige Waldbrandstufen-Modell dient dabei vor allem zur Informationen der Bürger. Die höchste von fünf „Waldbrandstufen“ bedeutet „sehr große Gefahr“. Dann kann bereits ein winziger Funke eine Katastrophe auslösen. Außerdem können die Behörden das Betreten der Wälder untersagen oder Waldgebiete zeitweilig sperren. Insbesondere im Norden vom Landkreis Meißen steigt die Waldbrandgefahr oft auf die maximale Stufe.

Dort besteht auch die höchste „ Waldbrandgefahrenklasse“. Diese wird, im Gegensatz zur Stufe, langfristig festgelegt und auf Basis von Statistiken der jeweiligen Gemeinden erfasst: Je nach Bodenbeschaffenheit, Waldbestand und langjährig erfasster Waldbrandstatistik erfolgt die Zuordnung der Waldbrandgefahrenklasse A, B oder C – wobei letztere die Niedrigste darstellt.

Geringe Jahresniederschlagsmengen, wasserdurchlässige Sandböden oder eine Vielzahl von sehr zündbereiten Kiefernbeständen sorgen für eine Einstufung in die Waldbrandgefahrenklasse A: Gebiet mit hoher Waldbrandgefahr. Gerade in diesen Gebieten, die etwa die Hälfte des Landkreises Meißen ausmachen, müssen die Einsatzkräfte mit verheerenden Brandverläufen rechnen.

Mensch- und Materialschlachten

Für den Ernstfall ist jeder Quadratmeter Wald nach der sogenannten Alarm- und Ausrückfolge festgelegt, erklärt Meißens Kreisbrandmeister. Den betroffenen Flächen sind die jeweiligen Gemeinden und ihre Feuerwachen zugeordnet. Je nach Ausmaß des Brandherdes koordiniert der Disponent in der Einsatzleitstelle die Brandbekämpfung und ruft weitere Mannschaften und Fahrzeuge zum Ort des Geschehens – der Disponent behält den Überblick. Da häufig keine Löschteiche, Zisternen oder Tiefbrunnen erreichbar sind, muss Löschwasser herangefahren werden, erläutert Nestler: „Das sind dann Mensch- und Materialschlachten.“ Nicht selten müssen kilometerlange Löschwasserwege errichtet werden.

Schon länger beobachte er eine Ursache für die erhöhte Waldbrandgefahr: den Klimawandel. Dieser sei mitverantwortlich für die trockenen Böden. Immer früher im Jahr sei die Feuerwehr mit der Brandgefahr konfrontiert. Eine andere Sorge bereiten ihm alte Munitionsreste, mit denen zum Beispiel Wälder der Gohrischheide belastet sind. Dort ist das Risiko für die Einsatzkräfte zu hoch und sie bleiben auf Abstand.

Mittlerweile wird auch Kameratechnik als automatisches Waldbrand-Frühwarnsystem verwendet. Auch in Sachsen suchen mancherorts Videosensoren rund um die Uhr nach verdächtiger Rauchentwicklung. Doch die intelligenteste Technik nützt nichts ohne zuverlässige Löschmannschaft.

Von Sören Hinze