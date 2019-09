Freital

Der aufgehübschte Freitaler Busbahnhof wird früher fertig als geplant. Bus- und Bahnfahrer können bereits ab Montag, 16. September, den sanierten Busbahnhof wieder regulär nutzen. Ursprünglich sollten die Sanierungsarbeiten bis Mitte Oktober andauern.

Bis die Arbeiten beendet sind, kommt es allerdings auch weiterhin zu Einschränkungen an den Bussteigen. Außerdem lässt die Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft den zentralen Warteraum renovieren, der deswegen in der kommenden Woche nicht zur Verfügung steht. Der Bäcker ist nach wie vor zu erreichen. Die Kosten für die Arbeiten betragen etwa 4500 Euro und sollen am 13. September beendet sein.

Der Grund für die Bauarbeiten am Busbahnhof waren lockere Pflastersteine und verschlissene Zu-und Ausfahrten für die Busse. Zudem sind im Bereich der Hüttenstraße der Ersatz der Entwässerungsrinne und die Erneuerung der Fahrspur geplant. Die Kosten für die Arbeiten liegen bei rund 140.000 Euro.

Von DNN