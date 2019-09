Dippoldiswalde

Erst am 30. Juli wurde der Freitaler AfD-Stadtrat Thomas Prinz vom Amtsgericht Meißen wegen Nötigung und Amtsanmaßung zu einer Geldstrafe von 3000 Euro verurteilt, weil er sich auf der A 13 als Polizist ausgegeben und einen Pkw zum Anhalten gezwungen hatte. Seit Montag steht der erheblich vorbestrafte 47-Jährige wieder vor Gericht – diesmal in Dippoldiswalde. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Betrug, Vortäuschen von Straftaten und falsche Verdächtigung vor. Seine Mitbewohnerin Bärbel V. sitzt wegen Betruges mit auf der Anklagebank.

Zwei Anzeigen wegen Raubes erstattet

Thomas Prinz hatte im Oktober 2014 und im November 2016 bei der Polizei Anzeige wegen Raubes erstattet. In beiden Fällen gab er an, dass ihn in Freital jeweils zwei Männer angesprochen, geschlagen, zu Boden gestoßen und ihm sein Tablet geklaut hätten. Im ersten Fall machte er zu den Personen sehr vage Angaben. Die mutmaßlichen Täter konnten nicht ermittelt werden. Bärbel V. informierte die Versicherung, die zahlte 299 Euro.

Im zweiten Fall waren die Angaben präziser. Thomas Prinz beschrieb ausführlich zwei Araber als Täter. Ein Mann, auf den die Beschreibung passen könnte, war der Freitaler Polizei bekannt. Als man Prinz Fotos vorlegte, erklärte er, dass sei einer der Räuber. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen. Auch hier versuchte Bärbel V. Geld für das geraubte Tablet von der Versicherung zu bekommen. 300 Euro waren im Gespräch. Gezahlt wurde allerdings nicht.

Staatsanwaltschaft : Überfälle hat es nie gegeben

Denn die Überfalle, so die Staatsanwaltschaft, hat es nie gegeben, die hatte der Angeklagte erfunden. Der 47-Jährige hatte bei der Polizei auch Anzeige wegen Computerbetrugs gestellt – man hätte ihn beim Spielen im Internet um einige Tausend Euro geprellt. Er wollte seine Anzeige präzisieren und rief noch einmal bei der Polizei an – blöderweise mit dem Tablet, dass man ihm angeblich geklaut hatte. Auch das Gerät, das man ihm angeblich zuvor geraubt hatte, war noch in seinem Besitz.

Die Angeklagten wollten am Montag keine Angaben machen. Nur zum zweiten Fall ließ Thomas Prinz seine Verteidigerin erklären, dass der Überfall so stattgefunden habe. Die Täter hätten ihm einen Beutel geraubt und er sei davon ausgegangen, dass sein Tablet drin war. Erst später habe er bemerkt, dass es zu Hause lag. Aber warum hat er diesen „Irrtum“ nicht der Polizei gemeldet und ließ stattdessen Bärbel V. Geld von der Versicherung fordern? Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler