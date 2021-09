Freital: Wo Industrialisierung und Urbanisierung Hand in Hand gingen

Freital

Lange war Deutschland äußerst erfolgreich ein Autofahrerland, nun versuchen unter dem allgemeinen Jubel der Jünger Gretas und Luisas diverse Städte Fahrrad- und ÖPNV-Metropolen zu werden, glauben oft aber, dass es ausreicht, mit reichlich Schikanen die Autofahrer zu zwingen, auf Bus und Bahn umzusteigen.

Ähnlich agierte einst schon die Deutsche Reichsbahn, als sie ab Mitte der 1960er auf Biegen und Brechen versuchte, die Einstellung der (Schmalspur-)Linie zwischen Freital und Potschappel durchzuziehen. Wie, das zeigt Peter Wunderwald unter anderem in seinem Beitrag für die Ausgabe 3/2021 der „Sächsischen Heimatblätter“ auf.

So war man damals von Seiten der Reichsbahn so frei, die Züge der Schmalspurbahn derart auf Verschleiß zu fahren, dass sich durch den schlechten Oberbauzustand die Reisezeiten verlängerten. Auch ging man daran, Bahnnutzer durch eine ungünstige Fahrplangestaltung, vor allem bei den Anschlüssen in Freital, „regelrecht zu vergraulen“. Je geringer die Züge ausgelastet waren, desto „plausibler“ schien die amtliche Begründung, sie mangels Zuspruch einzustellen. Nachdem am 1. Februar 1972 der Güterverkehrt offiziell eingestellt wurde, zuckelte dann am 27. Mai jenen Jahres auch der letzte Personenzug über die Gleise – nun aber ohne vorherige Ankündigung und deshalb auch ohne Wissen der verschaukelten Bevölkerung.

130 Seiten zu Freitals Geschichte und Gegenwart

Das aktuelle Heft der Zeitschriften-Reihe für Sächsische Geschichte, Landeskunde, Natur und Umwelt befasst sich überhaupt explizit mit der Stadt Freital, denn es ist gute Tradition, dass die dritte Ausgabe im Jahr der Ausrichterstadt des „Tages der Sachsen“ gewidmet ist. Obwohl Freital, das im Oktober das 100. Jubiläum der Stadtgründung feiert, die Sachsen-Sause, die vom 10. bis 12. September zum 30. Mal hätte stattfinden sollen, coronabedingt verschieben musste, erschien die Ausgabe trotzdem.

Zahlreiche Autoren beleuchten auf 130 Seiten Freitals Geschichte und Gegenwart aus ganz verschiedenen Perspektiven, manche Momente der Stadthistorie tauchen allerdings leider auf Dauer ermüdend gleich mehrmals auf, etwa die Bombardierungen 1944 und 1945 oder auch die wirtschaftlich deutlich verheerenderen Reparationen an die Sowjetunion in den ersten Jahren nach Kriegsende.

Zunächst wird in Form von „stadtgeschichtlichen Skizzen“ un­ter dem Titel „Proletarisch, industriell, protestantisch“ von Juliane Puls von den Städtischen Sammlungen Freital die Herausbildung städtischer Strukturen in den ersten Jahren nach der Stadtgründung herausgearbeitet. Sie steuert gut ein Drittel der Aufsätze bei, breitet un­ter anderem „eine kleine Freitaler Museumsgeschichte“ aus, schreibt über etliche „Freitaler Köpfe“ und gibt auch einen Überblick zu den Zentrumsplanungen, war die Stadt an der Weißeritz doch ständig auf der „Suche nach der Mitte“ ähnlich wie heute diverse Parteien.

Industrielle Pracht und Herrlichkeit

Ob Umweltschutz, kirchliches Leben, Geologie, Freital im Dritten Reich und zu SBZ/DDR-Zeiten, die Fülle an Informationen dazu ist beachtlich. Auch Kultur und Industrie wird viel Raum eingeräumt, was berechtigt ist, „denn kaum eine andere Stadt Sachsens hatte eine derart dichte Industrielandschaft aufzubieten“, wie legitim festgehalten wird. Es gab in der Tat wohl kaum eine andere Ecke im Sachsen des 19. Jahrhunderts, in der Industrialisierung und Urbanisierung derart Hand in Hand gingen. Es wird aber auch nicht unterschlagen, dass die ganze industrielle Pracht und Herrlichkeit nicht ausreichte, um die Bewohner der Stadt „vor grundlegenden Zäsuren des Erwerbslebens zu bewahren, welche von mehrfachen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbrüchen verursacht wurden.“

Ein Aufsatz ist dem Rathaus Döhlen gewidmet. Grund? Nun, hier wurde am 1. Oktober 1921 die Gründung der Stadt Freital aus den Gemeinden Döhlen, Deuben und Potschappel beschlossen, wobei SPD und in Maßen auch die KPD den Ton angaben. Erbaut worden war das Rathaus, das zu den markanten Gebäuden im Freitaler Stadtbild gehört, 1914/15 nach Plänen des aus Nordböhmen stammenden Dresdner Architekten Rudolf Bitzan.

Das Rathaus in Döhlen 1915: Es ist nach Plänen des bekannten Architekten Rudolf Bitzan errichtet worden. Quelle: Repro: DNN/Aus: Sächs. Heimatblätter 3/2021

Das Rathaus war kein Palazzo Prozzo wie später der Palast der Republik in Berlin, aber es war definitiv auf dem höchsten Stand der damaligen Technik. So wurden zum Beispiel neu entwickelte – Achtung: Wortungetüm! – Stahlbetonfertigteildecken eingebaut, im Keller befand sich eine Zentralheizung und die Dämmung der Außenwände wurde im Bereich der Dachgauben mit Korkplatten verbessert.

Zu DDR-Zeiten in Teilen umgebaut und heruntergekommen, wurde das Döhlener Rathaus ab 2010 umfassend saniert. Und mag in einem alten Volkslied vom Brunnen vor dem Tore die Rede sein, der Brunnen, den 1921 Theodor Artur Winde, seines Zeichens Professor an der Kunstgewerbeschule Dresden und ein Freund Victor Klemperers, geschaffen hatte, stand auf dem Vorgelände des Rathauses. Nach 1933 hatten die Nationalsozialisten die als „undeutsch“ und „entartet“ empfundene Figur beseitigt, heute ziert ein vom Dresdner Bildhauermeister Andreas Händel aus Muschelkalk geschaffener, 1,15 Me­ter großer „Fröstelnder Jüngling“ den auch technisch komplett erneuerten und restaurierten Brunnen.

Bei den Heimatblättern handelt es sich um das Mitteilungsblatt des Vereins für sächsische Landesgeschichte sowie des Zentrums für Kultur und Geschichte. Erhältlich ist die aktuelle Ausgabe unter anderem in den Städtischen Sammlungen auf Schloss Burgk.

