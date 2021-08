Freital

Das Reiterstandbild am König-Albert-Denkmal auf dem Windberg wird restauriert. Die Stadt Freital will die Sanierung bis Oktober diesen Jahres abschließen. Die Baustelle um das Relief ist eingerichtet, die Restaurierung läuft.

Besucher können die Aussichtsplattform auf dem Denkmal aber auch während der Bauarbeiten begehen. Die Stadt kündigte allerdings „geringe baustellentypische Beeinträchtigungen“ an. Konkret „ergeben sich aus der Einhausung Sichtbehinderungen auf das Denkmal“, teilte Matthias Wegel, Sprecher der Stadt, auf Anfrage mit. Auch auf Baustellenlärm müssen sich Besucher einstellen – vor allem, wenn Lkw Materialen anliefern.

Risse beseitigen, Lücken vervollständigen

Vor allem die Risse in der Steinoberfläche will die Stadt mit der Sanierung beseitigen. Auch fehlende Teile des Reliefs sollen vervollständigt werden. Bereits vor einigen Jahren hatte die Stadt das damals stark beschädigte und verwitterte Monument saniert. Zudem wurde das Windbergdenkmal mit einer neuen Bronzeplatte ausgestattet. Zahlreiche Spender finanzierten diese Maßnahmen mit. Das Reiterstandbild wurde bei der Sanierung allerdings außen vor gelassen. Auf Initiative der Stadtverwaltung und des Stadtrates soll nun auch das Relief in neuem Glanz erstrahlen.

Bis Oktober 2021 soll die Steinoberfläche des Reliefs am Windbergdenkmal in Freital fertig restauriert sein. Quelle: Stadt Freital/artdesign

„Dass es uns gerade jetzt, im 100. Jahr unserer Stadtwerdung gelungen ist, das Standbild wieder in Ordnung zu bringen, ist ein wunderbares Geschenk zum Stadtgeburtstag“, sagte Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg (parteilos).

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits im März vergangenen Jahres fanden Voruntersuchungen statt, um das Relief im Sinne des Denkmalschutzes zu restaurieren. Seit August 2020 liegt der Stadt Freital die denkmalgerechte Genehmigung zur Sanierung des Reiterstandbildes vor. Seither hatte die Stadt noch auf die Freigabe der Fördermittel gewartet. Die ist nun erfolgt: Die Sanierung kostet rund 95 000 Euro. Knapp ein Drittel davon, also 31 000 Euro, übernimmt die untere Denkmalbehörde. Den Rest finanziert die Stadt aus Eigenmitteln.

Ehrung eines sächsischen Monarchen

Der Sandstein-Obelisk auf dem Freitaler Windberg ist 17 Meter hoch. Damit bietet das Denkmal auf dem rund 350 Meter hohen Berg eine hervorragende Aussicht über die Stadt und deren Umgebung. Das Reiterstandbild von König Albert von Sachsen, der von 1828-1902 lebte, ist auf der zum Tal gewandten Seite des Denkmals verewigt. Das Relief soll den sächsischen Monarchen ehren. König Albert von Sachsen hatte seinerzeit militärische Hilfeleistungen während des Hochwassers 1897 am Plauenschen Grund gewährt. Als Dank wurde ihm das 1904 eingeweihte Windbergdenkmal gewidmet.

Dem Oberbürgermeister zufolge ist das Windbergdenkmal für die Freitaler „ein wichtiges Symbol ihrer Heimat“. Gerade im Jubiläumsjahr sei es ein wichtiges Anliegen, „das Zusammengehörigkeitsgefühl der Stadtgesellschaft, das Zusammenwachsen der Stadtteile und die Identifikation mit der Stadt insgesamt zu stärken“, so Rumberg.

Von Sabrina Lösch