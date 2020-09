Freital

Mit geübtem Schwung lässt Rene Rothe das Beil auf den Klotz sausen. Ein leichter Duft nach Erde und Salbei verbreitet sich, als er auf diese Weise dünne Wurzelfäden vom dicken Wurzelstock trennt. „Wir brauchen die dickeren Bestandteile der Salbeiwurzel, weil dort die Wirksubstanzen sitzen“, erläutert Bombastus-Vorstand Joachim Günther, während Rene Rothe schon die nächste Wurzel auf dem Hackstock vor ihm platziert. Aus ihr wird später der Arhama-Salbeiwurzel-Trunk hergestellt – ein Magenbitter mit 41 Prozent Alkohol.

Der Hackstock, die Salbeiwurzel und Arhama – diese drei erzählen eine vielsagende Geschichte über die Bombastus-Werke AG, vor deren Teetrockenhalle an einem Feld bei Wurgwitz sich diese Szene abspielt. Denn nur das 1904 gegründete und seit 1906 im heutigen Freitaler Stadtteil Zauckerode ansässige Unternehmen hat ein Verfahren entwickelt, bei dem der Salbeiwurzel wohltuende Substanzen entzogen werden.

Anzeige

Das ist die Bombastus-Werke AG Bombastus-Werke AG, Freital, gegründet 1904 Geschäftsfeld: Herstellung von Arznei- und Naturheilmitteln, Lebensmitteln sowie Kosmetika. Kernsortiment sind Arzneimittel aus Salbei. Besonderheit: Bombastus ist alleiniger Hersteller von Präparaten aus Salbeiwurzel und -blüte und gilt mit 40 Hektar in Wurgwitz und Oberhermsdorf als Europas größter Anbaubetrieb, der mehrjährig Salbei kultiviert Mitarbeiter: 155 Mitarbeiter, darunter fünf Schwerbehinderte und drei Auszubildende im Beruf Pharmakant Umsatz: 2019 etwa 12,56 Millionen Euro, für 2020 konstante Entwicklung erwartet Informationszentrum: Wilsdruffer Straße 184, mittwochs 10-18 Uhr geöffnet

Seit Mitte der 1930er Jahre sorgt Arhama – damals noch Arhama-Bio genannt – nach deftigem Essen für eine gesunde Verdauung. Die Wurzelbehandlung, an deren Ende nach vielen Arbeitsschritten und monatelanger Lagerung in Bottichen aus Steingut das hochprozentige Ergebnis in Flaschen gefüllt wird, ist nicht das einzige Verfahren, das nur Bombastus beherrscht. Die Salbeispezialisten sind auch die einzigen, die die Blüten der Heilpflanze verarbeiten können. Außerdem gelten die Freitaler als Europas größter Anbaubetrieb. Salbei und Bombastus – das ist eine besondere Beziehung.

Als Salbeispezialist im Haifischbecken Pharmabranche

Wobei das Unternehmen von 280 Produkten, die in Apotheken, Versandapotheken und im eigenen Informationszentrum für den Endverbraucher zu haben sind, nur zehn Produkte mit Bestandteilen der Salbeipflanze herstellt. Diese ist in der langen Unternehmensgeschichte dennoch zum Markenzeichen geworden. Da die Freitaler auch Apotheken und Pharmabetriebe zuliefern, kommen sie sogar auf insgesamt 730 Erzeugnisse.

Man sei dennoch im Haifischbecken der Pharmabranche ein kleiner Fisch, meint Vorstand Ulrich Brodkorb. Der sich allerdings nicht zu verstecken braucht: Seit 2001 hat sich der Umsatz auf nun knapp 13 Millionen Euro mehr als verdoppelt, die Mitarbeiterzahl seit 1989 mit nun 155 ebenfalls. Wie das geht, zeigt ein Blick in die Teetrockenhalle, die hinter Rene Rothes Hackstock steht.

Vorstand Joachim Günther mit Salvikör und dem Magenbitter Arhama. Beide werden aus Wurzelauszügen der Salbeipflanze gewonnen. Quelle: Dietrich Flechtner

Dort befindet sich eine Anlage, auf die es nach der Ernte der Salbeiblätter im Juli und August ankommt. Sie basiert auf einer Entwicklung aus den 1980er Jahren und ist in dieser Form einzigartig. Salbeiblätter werden mit ihr zwar maschinell, aber sehr schonend getrocknet. „Wir wollen ja die Wirkstoffe in ihnen bewahren“, sagt Joachim Günther. Das dauert länger als das bei anderen Unternehmen übliche Verfahren – aber garantiere eben die Qualität. „Und darauf kommt es uns an“, fügt er an.

Nachhaltige Feldwirtschaft schon seit Jahrzehnten

Es gibt viele Beispiele dafür, was die Freitaler anders machen als andere Betriebe, die Landwirtschaft und Arzneimittelherstellung kombinieren. So werden die Salbeipflanzen nach etwa fünf Jahren gerodet, um den Boden über eine ausgeklügelte Fruchtfolge wieder aufzupeppen. „Sonst bekommen wir hier Effekte wie bei einer Monokultur“, sagt Joachim Günther. Überdüngung, Pestizidbelastung, Agrarwüsten – al­les Begriffe, die Bombastus nicht fremder sein könnten. So kommen Pflanzengifte nur zum Einsatz, wenn der Salbei im Frühjahr ausgesät wird. Er keime so langsam und habe sonst keine Chance gegen Unkraut, begründet Joachim Günther.

Da er sowieso erst im zweiten Jahr das erste Mal geerntet werde, sei jegliches Pestizid bis dahin verflogen. Statt einfach zu sprühen, werden die Felder sonst per Hacke von Unkraut befreit. „Nachhaltigkeit ist für viele ein Modethema – bei uns ist es seit vielen Jahrzehnten gelebte Praxis“, sagt Vorstand Ulrich Brodkorb. Deswegen auch die Fruchtfolge, die den anderswo üblichen Dünger ersetzt. Und deshalb auch das vorsichtige Agieren am Markt, das auf einen Vertrieb vor allem über die Apotheken setzt.

Und wie krisensicher ist dieses System? „Wir sind bisher ohne großen Schaden durch Corona gekommen“, sagt Joachim Günther. Einige Erzeugnisse wie Glyzerin, das für die Herstellung von Desinfektionsmitteln benötigt wird oder das Mundspray, das eine antibakterielle und antivirale Wirkung haben soll, gingen weg wie warme Semmeln. 19.000 Flaschen gingen 2019 über den Apothekentresen, in diesem Jahr war es bisher schon das Doppelte. „Die Menschen greifen lieber zu pflanzlichen und schonenden Mitteln, bevor sie Medikamente nehmen“, sagt Joachim Günther. Und gerade für die Vorbeugung von Erkrankungen habe Bombastus viel in der Angebotspalette. „Diesen Trend spüren wir seit 2004“, sagt der Vorstand. Das Wissen, um ihn zu bedienen, ist in Freital-Zauckerode zumindest schon 100 Jahre älter.

Die Entscheidung: Eine Jury aus Vertretern der DNN, des Wirtschaftsministeriums, der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer Dresden wird die drei Gewinner des Wirtschaftspreises in einer Festveranstaltung im Spätherbst bekannt geben.

Von Uwe Hofmann