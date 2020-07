Freital-Pesterwitz: Neues Wohnquartier in exklusiver Lage fertig erschlossen

Freital

Mit der Einweihung eines neuen Spielplatzes ist die Erschließung des Wohngebiets „Dölzschener Straße Ost“ im Freitaler Stadtteil Pesterwitz nun abgeschlossen. Seit dem symbolischen Spatenstich Anfang August hat sich die Ortschaft in Richtung zur Stadtgrenze mit Dresden ausgedehnt. Rund 5,5 Millionen Euro hat die Freitaler Projektentwicklung GmbH (FPE) in das rund 65.000 Quadratmeter große Areal, davon netto rund 42.000 Quadratmeter Bauland, investiert.

Weniger Parzellen, mehr Grün

Für die Schaffung des Spielplatzes „An der Lindenallee“ samt Grünanlage hat die FPE allein rund 300.000 Euro in die Hand genommen. „Es ist eine hochwertige und künstlerisch gestaltete Spielplatzanlage entstanden, welche dem Wohngebiet in dieser exklusiven Lage gerecht wird und welche hervorragend in die Landschaft eingebettet wurde“, erklärt FPE-Geschäftsführer Alexander Karrei. Zur Ausstattung des Platzes gehören ein Klettergarten, eine Tischtennisplatte, ein Sandkasten und Bänke.

Weil die Stadt neue Wohnbauflächen benötigte, machte sie sich mit ihrem Tochterunternehmen FPE auf den Weg, neues Bauland zu erschließen. Im Januar 2014 leitete der Stadtrat mit dem Aufstellungsbeschluss das Bebauungsplanverfahren für die Siedlung „Dölzschener Straße Ost“ ein. Ursprünglich sollten auf dem Areal 70 Eigenheime entstehen. Das stieß allerdings auf Widerstand bei einigen Bürgern, die sich in der Übergangszone am Pesterwitzer Ortsrand zur offenen Landschaft mehr Grünanteil wünschten. Ihren Einwänden trugen Stadt und FPE dahingehend Rechnung, dass in dem neuen Wohngebiet nur noch 55 Eigenheimstandorte entstanden.

Jede Menge Interessenten

Parallel zur Erschließung, zu der die Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, der Bau einer Straße samt Fußwegen und Beleuchtung zählen, hat 2018 der Verkauf der durchschnittlich 700 Quadratmeter großen Grundstücke begonnen. 21 der 55 Parzellen sind bisher veräußert und zum Teil bereits bebaut. Für die noch freien Eigenheimstandorte gibt es über 200 Interessenten.

Neben dem reinen Baugebiet gab es für die FPE in dem Projekt eine Vielzahl an zu erbringenden Nebenleistungen. So erfolgte in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde die Anlage eines 4000 Quadratmeter großen Eidechsen-Habitats auf der öffentlichen Grünfläche am östlichen Rand. Bestandteil sind zudem Ausgleichsmaßnahmen wie zwei Streuobstwiesen in Freital-Burgk, der Rückbau einer Melkstation in Freital-Wurgwitz (Kohlsdorf), Rückbau und Entsiegelung einer mit einem alten Stallgebäude bebauten Fläche in Freital-Pesterwitz und ein Wildobst-Hain in Freital-Zauckerode sowie weitere Pflanzungen. Des Weiteren schuf die FPE einen Bolzplatz in Pesterwitz.

