Freital

„Oskar hat seine Wiese mit Lollis bepflanzt.“ Bei diesem Satz werden die Kinder hellhörig: Erwartet sie da tatsächlich ein wahr gewordenes Süßigkeitenparadies? Die Kleinen wie die Großen stehen regungslos da und lauschen gespannt den Worten von Christian Wehlan, dem Gründer und Ideengeber von Oskarshausen in Freital.

Ein Highlight für Kinder, ein Alptraum für Zahnärzte

Rund um den noch nicht enthüllten Bereich herum nimmt das Treiben weiter seinen Lauf: Die Kinder werken, toben, spielen und lachen. Was ihnen erst seit der Wiedereröffnung Mitte Juli möglich ist, tat das Team der Erlebnisfabrik bereits während der coronabedingten Zwangspause: neue Ideen austüfteln und umsetzen. Ihr jüngstes Lockdown-Projekt haben die Mitarbeiter von Oskarshausen nun präsentiert: Die Naschfabrik – für Kinder ein Highlight, für Zahnärzte ein wahr gewordener Alptraum.

„Wir haben bewusst auf einen Pressetermin vorab verzichtet“, sagt Geschäftsführer Christian Wehlan bei der Eröffnung am Freitag. „Wir wollten den Überraschungsmoment bewahren.“ Das ist dem Team um die Naschfabrik durchaus gelungen. Erwartungsvoll stehen die Gäste vor dem Eingang der neuesten Attraktion in Oskarshausen, die sich neben der Holzwerkstatt befindet. Einige Kinder treten ungeduldig von einem Bein aufs andere und warten darauf, dass die Projektleiterinnen Bianka Lohse und Theresa Tamme endlich das rote Band durchschneiden.

Dann stürmen die Kinder lauthals die Naschfabrik. Prompt verteilen sich die Besucher über die 600 Quadratmeter große Halle. Bereit, das ihnen unbekannte Terrain zu erkunden.

Lollis in allen erdenklichen Variationen

Ihrem Namen wird die Naschfabrik zweifellos gerecht: Wohin der Blick auch schweift, in jeder noch so verborgenen Ecke und auf jedem noch so unscheinbaren Untergrund tauchen Lollis auf. Ob auf dem riesigen Hamsterrad für die Kinder oder am Bestelltresen – die Lutscher begegnen einem überall. Als Deko oder zum tatsächlichen Verzehr. In jeder erdenklichen Größe oder Variation. Wer Süßigkeiten mag, ist hier im Garten Eden gelandet.

Naschereien gibt es aber nicht nur in Form von Lollis. Das Café in der Naschfabrik bietet neben verschiedenen Kuchen auch Oskars Spezial-Milchshake mit einer Kugel Eis, einem Topping und einer Soße nach Wahl und Sahne obendrauf. Die Auswahl fällt einigen Besuchern sichtlich schwer: Schokostreusel oder doch lieber Karamellwürfel? Erdbeer-, Kiwi- oder Schokosoße? Die Preise für die einzelnen Leckereien sind moderat: 2,80 Euro für eine Tasse Kaffee und 4,50 Euro für den Milchshake. Ein Stück Kuchen kostet 2,30 Euro.

Dynamisch und wandelbar

„Wir wollen in Oskarshausen verschiedene Welten schaffen“, sagt Theresa Tamme. Sie ist am Projekt maßgeblich beteiligt. „Diese Welten sollen real sein und gleichzeitig einem Wunder gleichen“, ergänzt sie mit einem Lächeln auf den Lippen. Eine Welt, in die die Kinder eintauchen und sich dabei verlieren können. Eine Welt, die dynamisch und wandelbar ist, fügt Christian Wehlan hinzu.

In der Naschfabrik arbeiten alle Sinne auf Hochtouren, um all die unterschiedlichen Eindrücke zu verarbeiten, die diese surreale Welt zu bieten hat. Da ist zum Einen die vom Geschäftsführer angepriesene Lolliwiese. Auf dem rutschfesten Belag ragen riesige und knallbunte Lutscher empor. Dazwischen springen ein paar Kinder umher. Ein Junge versucht, die überdimensionale Stange hochzuklettern. Seine Mutter ermahnt ihn, das zu unterlassen und stattdessen lieber wieder für die Kamera zu posen.

Ein weiteres Highlight für Besucher ist die „Lollischleuder“. Gemeint ist damit ein Karussell, das die Kinder ordentlich durchschüttelt und dabei in die Höhe befördert. Daneben findet sich ein weiteres Gerät, das die Fahrgäste im Kreis schleudert. Die mitfahrenden Kinder jubeln, schreien, lachen und rufen vor Begeisterung. Indes zischen, krachen und ruckeln die Gerätschaften. Ganz wie in einer Fabrik.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Fabrik, die ausschließlich Süßigkeiten produziert. Als das Personal am Café das Waffeleisen anwirft, breitet sich allmählich der Duft des Gebäcks aus und legt sich wie ein sanfter Schleier über die Halle. Binnen weniger Minuten versammelt sich der Großteil der Gäste vor dem Tresen, um die Waffeln zu probieren. Kostenpunkt: 6,90 Euro.

Das Herzstück der Naschfabrik

In der Mitte des Raumes steht ein meterhoher „Naschomat“. Das Herzstück der Naschfabrik. Von ihm aus verlaufen Kupferrohre in alle Richtungen entlang der Decken. „Noch fehlen die Automatismen beim Naschomat. Sobald er in Betrieb ist, wirkt die Naschfabrik noch lebendiger und dynamischer“, sagt Theresa Tamme. Mit einem Augenzwinkern fügt sie hinzu: „Denn er wird Lollis durch die Rohre befördern.“

Dynamisch wirkt die Naschfabrik trotzdem. Dass der Naschomat noch nicht fertig ist, entspricht ohnehin der Idee von Oskarshausen, lässt die Projektleiterin wissen. Die Erlebniswelt versteht sich als ein Ort, „der im Prinzip nie fertig ist. Hier gibt es immer etwas zu tun“, so Theresa Tamme. Ganz wie in einer Fabrik.

Von Sabrina Lösch