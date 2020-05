Freital-Döhlen bekommt neue Kita

Freital

Den Tagesordnungspunkt 18 nahm die Erweiterung des Kindergartenstandortes „ Storchenbrunnen“ beim jüngsten Freitaler Stadt ein. Dabei gaben die Stadträte dem Vorhaben der Stadtverwaltung, den 2014 in Betrieb genommenen Neubau an der Weißeritz für die Aufnahme von weiteren 88 Kindern quasi zu spiegeln, grünes Licht. Die neue Kindereinrichtung soll bis 2022 bezugsfertig sein. Träger der Einrichtung ist der Lebensbaum e.V., der auch die Kleinnaundorfer Kita „Wurzelzwerge“ betreibt.

Mit diesem Vorhaben reagiert die Stadt Freital auf die große Zahl an fehlenden Krippen- und Kindergartenplätzen. Rund vier Millionen Euro stellt die Verwaltung für dieses Vorhaben am Fuße des Windberges und in unmittelbarer Nähe der Weißeritz im Haushalt ein.

Lückenschluss und Altlasten-Beseitigung

Das ist möglich, weil sich der Bau einer in Freital-Pesterwitz geplanten Kindertagesstätte aufgrund eines aufwendigen Planungsverfahrens verzögert. Das neue Haus soll unmittelbar an die bestehende Einrichtung an der Albert-Schweitzer-Straße 17 anschließen und die Lücke schließen, die es bis dato zum ehemaligen Busbahnhof gibt.

Im vorderen Bereich sind Stellplätze geplant, dahinter ist – in der gleichen Kubatur wie die Kindertagesstätte „ Storchenbrunnen“ – die neue, zweigeschossige Kita angedacht. Parallel zu den Planungen soll die Altlastenproblematik auf der Fläche über ein Förderprogramm in Angriff genommen werden, betonte Oberbürgermeister Uwe Rumberg ( CDU) gegenüber den Stadträten.

Christ Meyer, der sowohl im Freitaler Stadtrat die Fraktion Bürger für Freital als Vize vertritt, als auch den Vorsitz des Lebensbaum e.V. inne hat, lobte ausdrücklich die Vorgehensweise der Stadtverwaltung. „Als es um die Betreiberfrage ging, waren alle freien Träger gefragt“, betonte Meyer. Sein eigener Verein habe sich dazu entschlossen, die unmittelbar benachbarte Einrichtung nach deren Fertigstellung übernehmen zu wollen.

In diesem Zusammenhang will sich der Lebensbaum e.V. als Lebensbaum Kinder- und Jugendhilfe gGmbH neu aufstellen, betont der Vorsitzende. Zu den nächsten Schritten zählt Chris Meyer, dass der Verein ab Juni mit eigenen Mitarbeiterinnen zwei Gruppen mit jeweils 16 Kindern in der städtischen Einrichtung „Willi“ betreiben wird, und ab Schuljahresende die Kleinnaundorfer Schule wieder für den Kindergartenbetrieb ertüchtigen will. Auch dort sollen zwei Kitagruppen betreut werden – geplanter Start ist im Oktober.

Von Kerstin Ardelt-Klügel