Freital: „Arbeitsgruppe Gedenken“ veröffentlicht historischen Stadtplan

Freital

Die „Arbeitsgruppe Gedenken“ hat vor wenigen Tagen ihren vierten Werkstattbericht veröffentlicht: Es ist ein etwas ungewöhnlicher Stadtplan. Die Broschüre mit Stadtkarte trägt den Titel „Freitaler Straßennamen heute und in der Vergangenheit“ und dokumentiert die Straßen von Freital. In einer umfangreichen Recherche wurden alte Karten, Telefonbücher, Ratsbeschlüsse und Verordnungen gesichtet und analysiert.

Mit dem neuesten Werk dringe die Arbeitsgruppe Gedenken nicht nur in die Geschichte, sondern mitten in den Lebensalltag vor, betont Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg (parteilos): „Straßennamen sind tagein tagaus stetige Begleiter.“ Der Stadtplan sei eine Bestandsaufnahme der heutigen Freitaler Straßennamen, zugleich erhelle die Broschüre historische Hintergründe, bewahre altes Wissen und rücke die Straßen der Stadt ins kollektive Bewusstsein. „Für diese Recherche und Zusammenstellung – besonders unter den erschwerten Bedingungen einer zunehmend gealterten und durch Tod leider auch dezimierten Zahl an Mitstreitern – gebührt den Machern großer Respekt“, würdigte OB Rumberg.

Zuletzt an der Erstellung der Broschüre beteiligt waren die AG-Mitglieder Eberhard Kammer, Peter Reichelt und Peter Kretzschmar. Angestoßen wurde das Projekt vom früheren Leiter der Arbeitsgruppe und einstigem Oberbürgermeister von Freital, dem inzwischen verstorbenen Klaus Pollack, sowie weiteren früheren Mitgliedern – wie dem ebenfalls bereits verstorbenen Kreisarchivar Wolfgang Burkhardt sowie dem Historiker und Kommunalpolitiker Ralf Thomas. Zum 100. Geburtstag der Stadt konnte in diesem Jahr die Arbeit abgeschlossen werden.

Die „Arbeitsgruppe Gedenken“ wurde 1993 vom Stadtrat mit dem Ziel ins Leben gerufen, eine Gedenkstätte zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft zu errichten. Bereits zum 75-jährigen Stadtjubiläum 1996 veröffentlichte die Arbeitsgruppe ihren ersten Werkstattbericht unter dem Titel „Widerstand und Ohnmacht“. 2006 wurde unter dem Titel „Geschichte(n) und Personen“ ein weiterer Band über bekannte Persönlichkeiten, deren Biografien zumindest in Teilen mit der Region verbunden sind, vorgelegt. Ein dritter Band, der im Jahre 2013 veröffentlicht wurde, widmete sich städtebaulichen, technischen, künstlerischen und politischen Denkmalen in Freital.

Am 28. Juli wird der Werkstattbericht im Stadtkulturhaus der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Stadt Freital und die „Arbeitsgruppe Gedenken“ haben den bekannten Namensforscher Jürgen Udolph eingeladen. Er werde nicht nur aus seinen Erfahrungen und Erlebnissen der Namenskunde berichten, sondern auch dem Ursprung einiger Freitaler Straßennamen auf den Grund gehen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist zwar frei, dennoch werden Tickets benötigt. Diese gibt es ab Anfang Juli 2021 bei der Stadt Freital. Die neue Broschüre inklusive eines Stadtplans gibt es schon jetzt. Für eine Schutzgebühr von fünf Euro kann sie im Online-Shop der Stadt bestellt werden.

www.freital.de/shop

Von Sören Hinze