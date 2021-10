Weinböhla

Pünktlich zum Start ins neue Schuljahr konnten 45 Schüler das neue Freie Gymnasium in Weinböhla beziehen. Am Donnerstag veranstaltete der private Schulträger Rahn Education einen Tag der offenen Tür. Zu diesem Anlass stellten Schulleiter Florian Foltin und sein Team die neuen Räumlichkeiten und das Schulkonzept vor. Die Schüler selbst führten Gäste durch das Gebäude an der Köhlerstraße.

Bei dem Bauprojekt in Weinböhla ging alles schnell: Im Januar noch war nur der Rohbau zu sehen. Im Juni folgte der erste Spatenstich und nun, acht Monate später, werden in der Privatschule bereits zwei 5. Klassen unterrichtet. „Wir haben in den Sommerferien und in unserer Vorbereitungswoche intensiv daran gearbeitet, dass alles reibungslos klappt“, sagte der Schulleiter kurz vor der Eröffnung.

In zwei Jahren vom Beschluss zum Interimsgebäude

„In den ersten Wochen des Schulbetriebs nehme ich wahr: Das Schulkonzept kommt an“, sagte Weinböhlas Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU) beim Tag der offenen Tür. Auch er betonte die rasche Realisierung des Bauprojekts und lobte, dass zwei Jahre nach Beschluss des Gemeinderats die ersten Schüler im Interimsgebäude unterrichtet werden.

Fertig ist das Gymnasium allerdings noch nicht: Mit dem Vollausbau ist erst zum Schuljahr 2028/29 zu rechnen. In den ersten drei Jahren werden die Schüler noch in Container-Gebäuden unterrichtet. Im Herbst 2021 haben zunächst die Fünftklässler die Räumlichkeiten bezogen. Jedes Jahr wird die Schule nun wachsen. Der Neubau ist für Schüler der Klassenstufen 5 bis 12 vorgesehen.

Wichtige Säulen der Privatschule

Das Freie Gymnasium ist auf Sprachen und Sport spezialisiert. Dazu wird auch eine Dreifeldsporthalle mit Außenbereich auf dem Gelände errichtet. Neben Hausaufgabenbetreuung und Mittagessen in der Schule wird die Ganztagseinrichtung ein besonderes Unterrichtsfach anbieten: Ab der 10. Klasse können Schüler Astronomie belegen. Dafür ist an der Schule eigens eine Sternwarte mit modernen Te­leskopen vorgesehen. Die wird auf dem Dach des Gebäudes entstehen. Auch Digitalisierung und digitales Lernen seien wichtige Säulen der Schule. Das alles teilte der Träger der Schule mit, die gemeinnützige Schulgesellschaft Dr. P. Rahn & Partner, auch bekannt als Rahn Education.

„Wir in Weinböhla sind davon überzeugt, dass dieses Gymnasium genau das Puzzleteil ist, das unsere Schullandschaft vollendet und gemeinsam mit unserer Grundschule und unserer Oberschule den Schülern in der Gesamtschau bestmögliche Lernbedingungen bietet sowie unseren Ort bereichert und aufwertet“, sagte Weinböhlas Bürgermeister Siegfried Zenker.

