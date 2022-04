Freie Fahrt im ÖPNV für Touristen in der Sächsischen Schweiz

Bad Schandau

„Was für eine Überraschung und erst dachten wir an einen Aprilscherz“, freute sich das Ehepaar Sophie und Peter Martens aus Leipzig, die ein paar Tage in Königstein übernachten. Denn mit der seit dem 1. April als Fahrschein nutzbare Gästekarte mobil, die nun in acht Kommunen an Übernachtungsgäste herausgegeben wird, hatten die beiden freie Fahrt bis Bad Schandau inklusive der Nutzung der Fähre über die Elbe. „Bei den steigenden Preise dabei etwas sparen zu können, finden wir super!“

Am Tag zuvor wurde bei einer Pressekonferenz mit Burkhard Ehlen, Geschäftsführer des VVO, Landrat Michael Geissler, sieben Bürgermeistern und Vertretern der vom Tourismusverband sowie der Nationalparkbehörde das Konzept, und was dahinter steckt, vorgestellt.

„Mobilität spielt eine Schlüsselrolle im nachhaltigen Tourismus“

Mit der Gästekarte mobil – klein wie eine Geldkarte und in jedem Portemonnaie verstaubar – baut die Sächsische Schweiz die Vorreiterrolle auf dem Gebiet des nachhaltigen Tourismus in Sachsen aus. Zwei Drittel aller Urlauber erhalten in diesem Jahr erstmals in der Region freie Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist Kern und ein wesentlicher Teil der ambitionierten Nachhaltigkeitsstrategie, die der Tourismusverband Sächsische Schweiz (TVSSW) mit seinen Mitgliedern seit fünf Jahren verfolgt. Unterstützt und mitfinanziert wird das Projekt durch den Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) sowie den Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (RVSOE).

„Mobilität spielt eine Schlüsselrolle im nachhaltigen Tourismus“, sagt Landrat Michael Geisler als Vorsitzender des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz. „Wenn Urlauber im großen Stil vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, hat das vielfältige starke und unmittelbare positive Effekte – nicht nur für die Umweltbilanz, sondern auch für die Lebens- und Erholungsqualität in einer Region.“

Mobilitätskarte gilt in allen vier Tarifzonen der Sächsischen Schweiz

Die Sächsische Schweiz ist das erste Reiseziel in Sachsen, das die Nutzung des ÖPNV an die Gästetaxe koppelt. Schritt für Schritt schließen sich Kommunen der Region dem Projekt an. Seit April 2020 gibt es die Gästekarte mobil in Pirna, seit 2021 in Königstein und Sebnitz und seit Jahresanfang auch in Bad Schandau, Gohrisch, Rathmannsdorf und Reinhardtsdorf-Schöna. Jüngster Neuzugang ist nun Hohnstein, wo die Karte ab diesem Monat ausgegeben wird.

Unabhängig davon, wo sie ausgestellt wird, gilt die Mobilitätskarte in allen vier Tarifzonen der Sächsischen Schweiz für beliebig viele Fahrten in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln des VVO. Burkhard Ehlen erklärte: „Die Gästekarte mobil macht es für die Gäste noch einfacher, das dichte ÖPNV-Netz in der Region zu nutzen. Und wenn die Gäste darüber hinaus, zum Beispiel nach Dresden, unterwegs sind, lösen sie einfach das passende Anschluss-Ticket und sparen so bares Geld.“

360 000 Touristen werden Gästekarte 2022 erhalten

Jeder Übernachtungsgast in den teilnehmenden Kommunen erhält die Mobilitätskarte bei der Anreise in seiner Unterkunft wie das Leipziger Ehepaar. Sie gelten vom An- bis zum Abreisetag als Fahrschein. Zusätzlich erhalten Inhaber Vergünstigungen in über 60 Freizeiteinrichtungen. RVSOE-Geschäftsführer Uwe Thiele betont: „Wir unterstützen das Projekt Gästekarte mobil, um Übernachtungsgästen der Sächsischen Schweiz den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu erleichtern. Sie sollen das Fahrzeug im Urlaub stehen lassen.“

Mehr als 360 000 Touristen werden die Gästekarte mobil voraussichtlich im Verlauf der diesjährigen Saison erhalten. Etwa zehn Prozent davon entfallen auf den jüngsten Neuzugang, die Stadt Hohnstein. Die möchte ihren Gästen damit vor allem die Nutzung der im letzten Jahr neu entstandenen Verbindung in die touristischen Schwerpunkte Bad Schandau, Pirna und Bastei ans Herz legen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Mit der neuen Buslinie ist der Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel für Gäste und Einwohner gleichermaßen komfortabel geworden und das werden wir so oft nutzen wie es unser Ferienaufenthalt hier möglich macht“, sagt das Ehepaar Martens.

Von Jürgen Männel