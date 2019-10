Freiberger Theater – Früh reif für eine eigene Bühne

Freiberg

„Lauter schwülstige und mit Harlekin-Lustbarkeiten untermengte Haupt- und Staatsaktionen, lauter unnatürliche Romanstreiche und Liebesverwirrungen, lauter pöbelhafte Fratzen und Zoten waren dajenige, so man daselbst zu sehen bekam.“ Klingt als würde da einer seinen Unmut über heutiges, auf Teufel komm raus originell sein wollendes Regietheater kundtun, das ja gerne nah der Devise „Avanto Dilletanti“ verfährt, aber de facto war es der Dichter und Dichtungstheoretiker Johann Christoph Gottsched, der sich 1732 bereits um den Zustand des Theaters sorgte.

Frischen Wind brachte dann die bekannte Neuber’sche Truppe um die Prinzipalin Friederike Caroline Neuber in die Theaterlandschaft. Zu der gehörte auch Freiberg – wo „die Neuberin“ 23 Aufführungen gab, wie dem Buch „Zur Geschichte des Freiberger Theaters“ zu entnehmen ist, das anlässlich des 225-jährigen Jubiläums des Theaters in der Spielzeit 2015/16 entstand. Das Buch beruht auf einigen anderen Publikationen, allen voran Walther Herrmanns „Geschichte der Schauspielkunst in Freiberg“. Das Werk, das nun Roland Dreßler und Christine Klecker verfasst haben, beinhaltet auch einen interessanten Beitrag zur Döbelner Theatergeschichte, der aber an dieser Stelle aus platztechnischen Gründen schlichtweg außen vor bleiben muss.

Nun wird ja gern gesagt, dass Freiberg früh reif für eine eigene Bühne war, gar das älteste Stadttheater sein eigen nennt. Das ist allerdings eine Frage der Formulierung. In Freiberg verhält es sich so, dass das Theater seit seiner Gründung fortgesetzt von der Stadt finanziert oder mitfinanziert wurde und noch immer in diesem Hause gespielt wird. Ulm hatte schon davor ein eigenes Stadttheater, ab 1781, doch es wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Gespielt wird in Ulm heute in einem anderen Haus.

Zur Eröffnung spielte eine Theatertruppe aus Dresden

In Freiberg gab es Vorläufer. Vom Dresdner Hof lizenzierte Theaterunternehmen durften im 16. Jahrhundert im Rathaus, im 17. und 18. Jahrhundert überwiegend im städtischen Kaufhaus auftreten. Vermittelt wird, dass die Theatersaison vorwiegend in der kälteren Jahreszeit war. Entsprechend kalt konnte es sein, weshalb die Zuschauer gern „Feuerkieken“ mitbrachten, Blecheimer mit glühenden Kohlen, um daran ihre Füße zu wärmen.

Das Haus „Eckhaus Nr. 634“ am Buttermarkt, durch den Meister Johann Gotthelf Engler zu einem Schauspielhaus umgebaut, eröffnete am 7., 8. und 9. April 1790 „unter Aufführung guter teutscher Commödien“. Engler holte zur Eröffnung das Beste, was Sachsen zu bieten hatte: die Theatertruppe der Brüder Franz und Joseph Seconda aus Dresden. Es war Joseph Seconda gewesen, der die Prinzipalschaft über eine Operngesellschaft übernommen hatte, die ab 1787 im Lincke’schen Bad in Dresden aufgetreten war.

Engler bot schon bald das Haus für 2100 Taler der Stadt an, was erstaunt, warf das Theater im ersten Jahrzehnt doch mehr Geld ab, als zu seinem Unterhalt benötigt wurde. Der Stadtrat griff zu (wenn auch der Preis um zehn Prozent reduziert wurde), „da eines Teiles Geld müßig in der Kasse liegt, (...) anderen Teiles aber (...) für besser erachtet wird, wenn dieses Haus in den Händen der Obrigkeit sich befindet (...) und durch die Erfahrung sich bestätigt, dass überhaupt durch die Schauspiele der Nahrungsstand der Bürgerschaft gewinne.“

Die Stadt, Eigentümerin ab Juni 1791, entschied, welche Ensembles mit welchen Stücken auftreten durften. Hatten die Senatores vormals Gastspielgesuche zurückgewiesen, so erteilten sie nun großzügig Konzessionen. Ein festes Ensemble gab es in Freiberg erst ab 1876. Bis dahin spielten Wandergesellschaften. Deren Prinzipal richtete jeweils ein Gesuch an den Stadtrat und erhielt die Genehmigung für eine Vorstellungsserie. Dann zogen die Truppen weiter, im Herbst 1800 kam etwa Ritter von Steinsberg mit seiner Theatergesellschaft nach Freiberg. Er logierte in einer Freiberger Kneipe, in der auch ein gewisser Herr von Weber mit seinem 14-jährigen Sohn Carl Quartier genommen hatte. Und weil Carl komponierte und von Steinsberg ein Libretto im Gepäck hatte, entstand hier das „Waldmädchen“. Webers Oper wurde 1800 in Freiberg uraufgeführt, dann aber waren die Noten lange Zeit schlichtweg vergessen. Seit 1952 erinnert eine Gedenkplatte an der Giebelseite Enge Gasse an das Ereignis, allerdings fehlt der Titel von Webers Werk, womöglich weil die Oper in der Musikgeschichte keine Rolle spielte.

Die Publikumsreaktionen fielen jedenfalls je nach Gastspiel recht unterschiedlich aus, wie man erfährt. Theodor Körner, Student an der Bergakademie, schrieb an seine Eltern nach Dresden: „Die Freiberger Truppe ist durchgängig mittelmäßig und macht ein leidliches Ganzes.“ Ein anderer Zuschauer erinnert sich in seinen Lebenserinnerungen: „Herrliche Tage bereitete uns und ganz Freiberg die wirklich gute Operngesellschaft.“ Ärger gab es, wie man erfährt, hier und da mit den Studenten. So saß ein Studiosus namens Harry Bowman aus England vier Tage im Karzer der Freiberger Akademie ein, weil er sich nicht ordentlich im Theater verhalten hatte. Der Hausmeister der Bergakademie trug ins Karzerbuch ein: „ Bowman ging einmal ins Theater und amüsierte sich ganz gut, da das Lachen aber streng verboten war, musste er hier einsitzen.“ Lachen war also verpönt, das werden wohl nur diejenigen gutheißen, die zum Lachen in den Keller gehen.

Schon bald, 1795, gründeten 22 Männer, die führenden Köpfe der Bergstadt, „ein gesellschaftliches Theater“, das bis 1803 existierte. Mindestens 18 Aufführungen sind für diesen Zeitraum belegt, wie nebenan im „Berufstheater“ standen fast nur Komödien und sogenannte Familiengemälde von Iffland und Kotzebue auf dem Spielplan. Das zahlte sich aus, die Bilanz von 1800 ergab einen Spendenerlös von annähernd 2000 Reichstalern – und die wurden an notleidende Bürger („verschämte Hausarme, Hausarme und Almosenarme“) weitergereicht, die dafür vor allem Brennholz kaufen konnten und sollten. Im März 1803 löste sich dieses Privattheater auf. Es gab persönliche Animositäten, die Spiellaune war generell schon mal besser gewesen und die Zeiten waren unruhig (die Franzosen verteidigten nicht mehr nur ihre Revolution, sie waren am Rhein längst offensiv geworden).

Zeitweilig lautet der Spitzname des Hauses „Teufelskapelle“

An sich erzielte die Stadt lange einen Überschuss mit ihrem Theater, tat aber nichts zur Erhaltung des Hauses, das bald regelrecht verschlissen war. Ein Abriss wurde erwogen, aber auch der hätte Geld gekostet. 1850 wurde das Theater für achthundert Taler notdürftig saniert, zehn Jahre später gab die Stadt weitere 1200 Taler für die Verbesserung der Bühne aus. Trotzdem war das Haus eher ein unschöner Anblick. Roland Dreßler hält fest: „Vom Buttermarkt aus gesehen, wurde das Haus von Jahr zu Jahr einer Scheune immer ähnlicher. Weil in Nachbarschaft der Kirche ( St. Nicolai) und der Kneipe ,Zur Hölle’, bekam dieses Haus nun den Spitznamen ,Teufelskapelle’.“ Wie auch immer: 1875 legte die Stadt das Haus in die Hände eines vertraglich engagierten Direktors, der ein festes künstlerisches Ensemble aufbaute. Erst 1936 kam das Theater in städtische Regie, an seiner Spitze nun ein Intendant.

Eine Erneuerung des Hauses 1880 kam dann praktisch einem Neubau gleich. Ein Nachbargrundstück an der Weingasse wurde hinzugefügt, damit Bühne und Saal erweitert. Nahe der Bühne wurden Logen eingebaut, die 100 Jahre später dann wieder entfernt wurden. Schauspieler wie Publikum konnten nun auch die Vorzüge einer Dampfheizung genießen. Wie man an dieser Stelle erfährt, war es in einigen Städten Praxis, zwei Stunden vor einer Aufführung eine Kompanie Soldaten ins Theater zu befehlen, damit deren Körperwärme das Raumklima aufheizte.

1913 erhielt das Freiberger Theater eine elektrische Beleuchtung, das Geld stellte Fabrikdirektor Jahn aus dem böhmischen Klostergrab zur Verfügung. Damit lag die Bergstadt, in der einst die erste Gaslaterne brannte, laut Dreßler „sozusagen im Mittelfeld des technischen Fortschritts“. Das Görlitzer Stadttheater hatte bereits seit 1900 elektrische Beleuchtung, das Kamenzer Stadttheater wiederum erst 1922. Aber Freiberg hatte nun endlich besseres Licht.

In den Anfangsjahren mussten – und zwar auch während einer Aufführung – neue Kerzen aufgesteckt oder Dochte beschnitten werden, wofür ein „Lichtputzer“ zuständig war. Mochten auch vorne tiefe Gefühle ausgelebt werden, er bewegte sich stoisch durch die Zuschauerreihen, weshalb die Berufsbezeichnung „Lichtputzer“ zum Inbegriff für musische Dickfelligkeit wurde, wie man erfährt. Die offenen Feuer waren eine stete Brandgefahr. Darum gehörten zum Inventar des Freiberger Theaters von Anfang an auch lange zwei Wasserfässer, zwei Handspritzen und sechs lederne Feuereimer.

Auch was die Spielpläne angeht, wird viel vermittelt. Premieren gab es in rascher Folge. Operetten wurden im Schnitt zehn Mal, Schauspiele oft gerade mal zwei oder drei Mal wiederholt, dann war der Publikumsbedarf gedeckt. Es wäre falsch, das Freiberger Theater wegen des Übergewichts an Operetten und Komödien einseitig nur als „Geschäftstheater“ zu verteufeln, zumindest in der Weimarer Republik wurde versucht, bis 1930/31 jedenfalls, mittels gegenwärtiger Dramatik die Auseinandersetzung mit Zeitproblemen zu suchen, wobei allerdings Stücke von „Skandalautoren“ wie Bert Brecht oder Arnolt Bronnen, die in großstädtischen Theatern für heftiges Pro und Contra beim Publikum sorgten, in Freiberg nicht auf dem Spielplan standen. Im Dritten Reich war dann, vor allem als sich die Kriegslage verschlechterte, Unterhaltungstheater angesagt. Da Freiberg im Gegensatz zu vielen anderen Städten im Reich nicht in Scherben gefallen war, konnte hier schon früh wieder, bereits im Juni 1945, Theater gespielt werden.

Stein des Anstoßes: „ Tote Seelen “ im Parkett

Im ersten Fünfjahresplan, den die DDR 1950 beschloss, war für Freiberg dann sogar ein ganz neuer Theaterbau vorgesehen. Es kam dann nicht dazu, stattdessen wurde das vorhandene Haus umfassend erneuert. Unterm Strich hatte man 80 Sitzplätze mehr, Eingangs- und Foyerbereich wurden allerdings der architektonischen Charme der frühen 1950er Jahre verpasst, der dann auch bei der neuerlichen Rekonstruktion des Theaterhauses zwischen 1983 und 1991 erhalten blieb. Auf dem Portikus steht seitdem – in Versalien – auch die viel beschworene Losung „Die Kunst gehört dem Volke“.

Der Theaterbetrieb im Sozialismus hatte seine Licht- und Schattenseiten. Als 1953 die Volksbühnenorganisation aus weltanschaulichen Gründen liquidiert wurde, übernahm die Gewerkschaftsorganisation FDGB die Aufgabe, den Theaterbesuch der Werktätigen zu organisieren. Bald ging das Wort von den „toten Seelen“ im Parkett um. Der betriebliche Kulturfunktionär hatte sein „Soll“ erfüllt, hatte die Eintrittskarten pflichtgemäß verteilt, aber die Theaterplätze waren nur in der Statistik besetzt.

Das stieß nicht nur die Zeitschrift „Theater der Zeit“ sauer auf, sondern auch den Dresdner Generalintendanten Heinrich Allmeroth, der – natürlich erfolglos – für die völlige Abschaffung des betrieblichen Anrechtsystems plädierte. Und auch so gingen die Besucherzahlen in den Keller – zum einen, weil das (West-)Fernsehen lockte, zum anderen, weil sich die „gutbürgerliche“ Bindung an die auch vom „sozialistischen Volkstheater“ hochgehaltene Hochkultur auflöste.

Immerhin wurde das Theater in Freiberg nicht stillgelegt, wie das bei vielen anderen Theater in der DDR der Fall war, etwa in Crimmitschau, Borna, Burgstädt, Kamenz oder auch Meißen. Aber so sehr das Ministerium für Kultur nicht umhin konnte, das nach 1945 zwar in guter Absicht, aber halt doch allzu üppig aufgebaute Theaternetz wieder zu reduzieren, so wenig stand der Fortbestand des Stadttheaters Freiberg ernsthaft in Frage.

