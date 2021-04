Frauenkirche Meißen: Restaurierte Orgel erklingt wieder

Meißen

Die Jehmlich-Orgel in der Frauenkirche Meißen erstrahlt in neuem Glanz: Nach langen Restaurationsarbeiten wird das Instrument im Gottesdienst am Pfingstsonntag, 23. Mai, erstmals wieder zu hören sein. Die unter Denkmalschutz stehende Orgel aus den 30er Jahren ist in den letzten zwei Jahren aufwendig instandgesetzt worden. Die Orgelbaufirma Jehmlich aus Dresden war mit den Arbeiten betraut. Vorgesehen wurde dabei auch der Anschluss des Porzellanwerks, mit dem die Orgel ergänzt wird.

Meißner Porzellan spielt in der Frauenkirche bereits seit 1929 eine bedeutende Rolle: Damals wurde das erste abstimmbare Porzellanglockenspiel der Welt im Kirchturm installiert. Seither erklingt es sechsmal täglich über der Stadt. Mit dem ersten Orgelwerk aus Meißner Porzellan will die Kirchgemeinde St.Afra nun einen weiteren Höhepunkt in der Porzellanstadt erschaffen.

Das für den Pfingstsamstag vorgesehene Festkonzert sowie eine offizielle Einweihungsfeier der frisch restaurierten Orgel können aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden, sie werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. „Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, sagt Pfarrer Uwe Haubold von der Kirchgemeinde. „Eine Vor-Ort-Veranstaltung, wie wir sie uns vorstellen, ist unter den derzeitigen Vorzeichen nicht zu planen.“

Die Platzzahl für den Gottesdienst ist begrenzt, eine Anmeldung deshalb erforderlich. Sie kann vom 3. bis 20. Mai unter www.sanktaframeissen.church-events.de oder im selben Zeitraum dienstags zwischen 9 und 12 Uhr unter der Telefonnummer 03521/407 00 14 erfolgen.

Von DNN