Frauenhaus Radebeul erhält Spendenscheck nach Benefiz-Tombola

Radebeul

Ob Homeoffice, Lockdown oder Quarantäne: Durch die Corona-Pandemie verbringen die Menschen ihre Zeit vermehrt in den eigenen vier Wänden. Was für die Meisten als ein sicherer Rückzugsort gilt, ist für über 148 000 Menschen in Deutschland der schlimmste Albtraum. Denn so viele Haushalte waren laut einer Statistik des deutschen Bundeskriminalamtes (BKA) aus dem Jahr 2021 von häuslicher Gewalt in der Partnerschaft betroffen. 80 Prozent der Opfer waren dabei Frauen. Das BKA verzeichnet einen Anstieg von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ein Trend, der seit Jahren anhält. Durch Corona wird die Situation noch verschärft. Einrichtungen wie das Frauen- und Kinderschutzhaus in Radebeul, wo Frauen und Kinder nach Gewalterfahrungen Schutz und Beratung bekommen, sind aktuell gefragter denn je.

Der feministische Verein „Zonta“ aus Dresden entschied sich deshalb zu helfen. Anlässlich des internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen veranstalte der Club am 25. November eine Benefiz-Tombola auf dem Hof des Weingutes Steinbach an der Bennostraße. Mit Erfolg. Am vergangenen Mittwoch konnten die Zonta-Mitglieder Svenja Sprößig und Sabine Rosenhagen den mit 1500 Euro dotierten Scheck im Beisein der Sponsoren und der Radebeuler und Coswiger Gleichstellungsbeauftragten Katja Kulisch auf dem Weingut an das Frauenhaus übergeben. Geld, das dringend benötigt wird.

Das Frauenhaus benötigt Spenden für Kleidung, Schulmaterialien und Medikamente

„Frauen kommen mitunter bei uns an und haben nichts, im schlimmsten Fall noch nicht mal Schuhe“, berichtet Jana Glöckner, Leiterin des Frauenhauses. Damit die Hilfe suchenden Frauen und Kinder unter anderem mit Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien und Medikamenten versorgt werden können, ist das Frauenhaus auf Spenden angewiesen.

Die Idee kam Svenja Sprößig und den anderen Zonta-Frauen während der Vorbereitungen des jährlich stattfindenden Aktionstages am 25. November. Um auf das Gewalt-Problem aufmerksam zu machen, ließ Zonta mehrere Gebäude in Dresden sowie das Weingut Steinbach und den Wasserturm in Radebeul orange erleuchten. Außerdem wollte der Verein eine Podiumsdiskussion zum Thema Gewalt an Frauen im Foyer der Landesbühnen Sachsen organisieren. Wegen Corona musste die allerdings in den April 2022 verschoben werden. Eine neue Aktion musste her. Und so brachte Katja Kulisch, die eng im Kontakt mit Zonta und dem Frauenhaus in Radebeul steht, zusammen, was zusammen gehört. Gemeinsam mit der Unterstützung der Stadt, der Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Radebeul und den Stadtwerken Elbtal, die die Preise für die Tombola zur Verfügung stellten, konnten Besucher des Weingutes am 25. November und am ersten Adventwochen-ende bei einem warmen Glühwein Lose für den guten Zweck kaufen.

„Jeder Preis war liebevoll eingepackt“, erinnert sich Lutz Gerhard, der das Weingut betreibt und für Nachschub am Glühweinstand sorgte. Beautyprodukte, Gutscheine, Weinflaschen: für jeden sei etwas dabei gewesen. Pro verkauftes Heißgetränk floss zudem ein Euro zusätzlich mit in den Spendentopf. Um die 100 bis 150 Leute waren laut Lutz Gerhard am ersten Abend auf dem Hof. Weniger als erhofft, für seinen Geschmack. Mitten in der Corona-Pandemie aber auch keine große Überraschung. Nieten gab es bei der Verlosung nicht. Jeder Besucher ging mit einem Gewinn nachhause.

Der größte Gewinner der Aktion war natürlich das Frauen- und Kinderschutzhaus. „Wir haben gesagt, dass wir das Geld für die Frauen verwenden und nicht in irgendein Projekt stecken“, sagte Jana Glöckner, die um die 45 Frauen und Kinder im Jahr betreut. „Es gibt schon immer einen kleinen Topf dafür, aber der ist nie groß genug. So können wir jetzt davon ein wenig länger zehren“, so die Teamleiterin weiter. Gerade während Corona käme jede Hilfe gelegen. „Im vergangenen Sommer hatten wir unglaublichen Zuwachs bei uns. Personell wären wir gar nicht in der Lage gewesen, diesem Anlauf standzuhalten und mussten zwei, drei Familien ablehnen und an weitere Frauenhäuser in Sachsen weiterleiten.“ Wer möchte, kann das Haus jederzeit mit Sachspenden wie Kleidung oder Kinderspielzeug unterstützen.

Wenn Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind oder jemanden kennen, der Zuflucht und Beratung benötigt, können Sie das Frauenhaus rund um die Uhr unter der Notfallnummer der 0351 83845653 erreichen.

Von Tim Krause