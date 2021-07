Dresden

Ganze Landstriche sind verwüstet, Orte von der Außenwelt abgeschnitten, Häuser weggespült: Nach Unwettern im Westen Deutschlands waren bis zum Donnerstagnachmittag mindestens 42 Menschenleben zu beklagen. In Rheinland-Pfalz wurden Dutzende Menschen vermisst. Die Lage ist nach dem Dauerregen vielerorts in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen unübersichtlich.

Zur Galerie 2002 führten Unwetter zur Flutkatastrophe in Dresden und der Region.

In Rheinland-Pfalz waren mehrere Orte in der Eifel im Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler besonders schwer von dem Hochwasser betroffen. Erheblich betroffen sind auch die Landkreise Bitburg-Prüm, Vulkaneifel und Trier-Saarburg. In Schuld an der Ahr wurden in der Nacht zum Donnerstag nach Angaben der Polizei vier Häuser völlig und zwei weitere Häuser zur Hälfte weggespült.

In Nordrhein-Westfalen bleibt die Lage ebenfalls weiter angespannt. Nach dem Abklingen des Starkregens kämpfen Feuerwehr und andere Einsatzkräfte an vielen Orten mit einer sich verschärfenden Hochwasserlage.

Viele Flüsse und Bäche in der Eifel, im Bergischen Land, im Rheinland und Sauerland führten am Donnerstag Hochwasser und waren am Mittwoch und in der Nacht zum Donnerstag über die Ufer getreten. Straßen wurden überschwemmt, Keller liefen voll.

Tief „Ilse“ ließ 2002 Flüsse in Dresden und Region anschwellen

Die schreckliche Flutkatastrophe weckt Erinnerungen an die Flutkatastrophe vor 19 Jahren in Dresden und der Region.

Europaweit Dutzende Tote, Hunderte Verletzte, Zehntausende Obdachlose und Hunderttausende Evakuierte – das war die erschütternde Opferbilanz der 20 Tage im August 2002. Das Tief „Ilse“ hatte quer über Europa schwere Niederschläge ausgelöst.

Am 12. August erreichte die Katastrophe Sachsen. Nach tagelangen Regenfällen ließen bis dato ungekannte Wassermassen auch in Dresden und der Region Bäche und Flüsse wie Wilde und Rote Weißeritz, Müglitz und später die Elbe anschwellen.

Gleich zu Beginn versank Weesenstein im Müglitztal in den Fluten, viele andere Orte in Ostsachsen wurden von Wasser und Schlamm überrollt. Einen Tag später standen Dresdens Bahnhof und die historische Altstadt unter Wasser. Durch den Zwinger floss eine braune Brühe, Semperoper und Kunstsammlungen bangten um ihre Schätze.

Wenige Tage danach schwoll die Elbe an und erreichte schließlich den Rekordpegel von 9,40 Meter. Die Schäden gingen in die Millionen.

Von DNN