„Fifty Shades of Schnee“: weitere frivole Figur in Radeberg errichtet

Radeberg

Sie haben Wort gehalten: Die anonymen Künstler vom „ Schneeteam RS“ haben eine weitere frivole Skulptur in Radeberg gebaut. Gegen Mitternacht meldeten sie auf ihrer Facebook-Seite: „Wir haben ein Leckerli für euch“. Nur wenige Meter neben dem Schnee-Pärchen am Goldbach-Radweg, das sie in der Nacht zu Freitag gestaltet hatten, kniet nun eine gefesselte Nackte im kalten Weiß. Titel: „Fifty Shades of Schnee“.

Eigenen Angaben spielt das Schneeteam damit erneut auf den Lockdown an. „Jeder von uns ist ja zur Zeit gefesselt, obwohl man mehr will“, so die anonymen Erbauer mit zweideutigen Gedanken.

Witzig oder anstößig?

Seit 2014 erschaffen „die Radeberger Schneekünstler“ die erotischen Figuren. Anstößig mögen das einige finden, doch die meisten Radeberger schmunzeln über die eisigen Kunstwerke. In den sozialen Netzwerken haben die Hobbybildhauer eine beträchtliche Fangemeinde gesammelt, die sich über jeden neuen Einfall freut – seien es überdimensionierte „Schneeschniedel“, Nackte oder sich verwöhnende Pärchen im Kreisverkehr.

Nun müssen die Liebhaber der Schneeskulpturen warten, ob das Wetter der kommenden Wochen weitere Kunstwerke zulässt.

Von ttr/xcitePress