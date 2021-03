Radebeul

Im November vergangen Jahres hat es in einem Haus an der Heinrich-Zille Straße in Radebeul gebrannt. Dass dabei niemand ernsthaft verletzt wurde, haben die Bewohner des Brandhauses Antonia Werner und Franz Taubert zu verdanken. Die beiden Schüler hatten das Feuer bemerkt und die Bewohner geweckt. Für ihre Aufmerksamkeit haben sich der Leiter des Polizeireviers Meißen, Peer Barthel, und Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) am Dienstag bedankt.

„Es war gut, dass ihr nachtschwärmerisch unterwegs wart“, sagte OB Wendsche zu den zwei 17-Jährigen Schülern. Sie waren eigentlich nur auf dem Heimweg, als sie im November auf der Heinrich-Zille Straße einen eigenartigen Geruch bemerkten. „Wir dachten erst, dass irgendjemand ein Lagerfeuer macht“, sagt Antonia Werner. Dann entdeckten sie Flammen auf einem Balkon und wählten 112.

„Hättet ihr beide nicht so reagiert, wäre es mit Sicherheit zu einem höheren Sachschaden und auch Personenschäden gekommen“, sagt Revierleiter Peer Barthel. „Ihr habt, dass kann man schon so sagen, Leben und Gesundheit gerettet“, fügte er hinzu. Denn die beiden Schüler des Lößnitzgymnasiums haben nicht nur den Notruf gewählt, sondern anschließend das gesamte Haus wach geklingelt – und zwar morgens um 3.30 Uhr. „Halt schön die Klingeln geputzt“, wie es Franz Taubert formuliert.

Wie kam es zu dem Brand?

Um ihr Zitronenbäumchen vor Forst zu schützen, hatte eine Bewohnerin eine Kerze aufgestellt. Unbemerkt setzte die Kerze nachts den Balkon und die Fassade in Brand. Die Feuerwehr brachte das Feuer nach der Alarmierung rasch unter Kontrolle. Durch den rechtzeitigen Einsatz der beiden Schüler konnten alle Bewohner unbeschadet, aber mit Schrecken in den Knochen, das Haus verlassen, berichtet Peer Barthel. „Ihr könnt euch auf die Schultern klopfen“, fügte der Polizeichef hinzu.

Um sich zu bedanken, überreichten er und Bert Wendsche Blumensträuße und Gutscheine. Diese können die beiden Gymnasiasten in den Radebeuler Sportstätten und zum Einkaufen in Radebeul verwenden. Für die beiden war der Notruf und ihre nächtliche Courage eigentlich selbstverständlich, wie sie sagen. Deshalb zeigten sie sich ein wenig überrascht über die Aufmerksamkeit von Stadt und Polizei. Nachdem die Polizisten das rasche Handeln der beiden Jugendlichen gelobt und OB Wendsche ihnen die Präsente überreicht hatte, erwiderte Antonia Werner fröhlich, aber auch ein wenig verdattert: „Dankeschön, auf jeden Fall.“

Von Sören Hinze