Festung Königstein zeigt Sonderausstellung zur Bronzezeit

Pirna

Auf so einen Fund hatten Archäologen seit Jahrzehnten gehofft: Artefakte, welche die Anwesenheit von Menschen auf dem Tafelberg Königstein in der Bronzezeit belegen. Bei Bauarbeiten auf dem Plateau der historischen Festungsanlage im Jahr 2016 traten Keramikscherben zutage, welche die Wissenschaftler zweifelsfrei in die Zeit zwischen 1200 und 1050 vor Christus datieren konnten. Jetzt werden sie erstmals öffentlich gezeigt – eingebettet in eine Sonderausstellung zur Bronzezeit im oberen Elbtal.

Den Siedlern im Elbtal auf der Spur

Unter dem Titel „Viel früher als gedacht! Der Königstein in der Bronzezeit“ gewährt die Ausstellung Einblick in eine Epoche, in der die Sächsische Schweiz nur spärlich besiedelt war. „Das zerklüftete Felsengebiet war bis ins Mittelalter vor allem ein Durchgangsraum“, erklärt Historiker Markus Bitterlich, der zusammen mit Archäologe Robert Dietze die Ausstellung konzipiert hat. „Wir wissen aber, dass sich am benachbarten Pfaffenstein schon vor mehr als 3000 Jahren ein befestigter Platz befand. Auch an anderen Stellen in der Region ließen sich vereinzelt Zeugnisse menschlicher Anwesenheit aus dieser Zeit finden.“

Diesen Spuren wird in der Schau nachgegangen und der Scherbenfund vom Königstein in einen kulturellen Kontext gesetzt. Wie haben die Menschen dieser Ära im Elbtal gelebt? Wie sahen ihre Häuser aus? Welche Handwerke haben sie betrieben und wie haben sie sich ernährt? Wie ein Puzzle fügen die Wissenschaftler wichtige bronzezeitliche Fundstücke und Erkenntnisse zu einem Gesamtbild in der Ausstellung zusammen.

Wertvolle Objekte ausgestellt

Zu sehen sind dabei wertvolle Objekte, wie ein kaum patiniertes Bronzeschwert, das in der Elbe bei Decín gefunden wurde, zwei Keramiktöpfe, die als Opfergaben in Felsspalten in der Sächsischen Schweiz deponiert waren, sowie der einzige in Sachsen erhaltene bronzezeitliche Rüstungsgegenstand: die Wangenklappe eines Bronzehelms.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ergänzt wird die Ausstellung durch Nachbildungen. „Nur diese können den ursprünglichen goldenen Glanz der Bronze sichtbar machen. An den originalen Exponaten hat sich eine grün-matte Patina gebildet“, erläutert Markus Bitterlich. Als Leihgeber unterstützen das Landesamt für Archäologie Sachsen, die Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden, die Stadtmuseen Pirna und Riesa sowie das Regionalmuseum Decín die Schau.

Verstehen durch Ausprobieren

Besucher können sich an an alten Kulturtechniken versuchen: Auprobiert werden kann das Weben mit einem Handwebrahmen oder das Getreidemahlen mit dem Reibstein. Zudem können einzelne Bronzeobjekte angefasst werden. Schüler und Vorschüler haben die Möglichkeit, im Rahmen der museumspädagogischen Angebote in die Rolle von Archäologen zu schlüpfen. Dabei gehen sie entweder im Sand auf Spurensuche oder stellen nach bronzezeitlichen Vorbildern Schmuck her.

Die Sonderausstellung ist bis zum 31. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr in der Magdalenenburg zu sehen. Die Inhalte werden in deutscher, englischer und tschechischer Sprache vermittelt. Für Kinder gibt es altersgerechte Erklärungen. Die Besichtigung ist im regulären Eintrittspreis der Festung Königstein enthalten.

Internet www.festung-koenigstein.de

Von Annafried Schmidt