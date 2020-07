Königstein

„ Kanonendonner ist unser Gruß“ – der markige Spruch, der auf ein Artillerielied zurückgeht, findet sich auf so manchem Reservisten-Bierkrug, wie sie in der Kaiserzeit so populär waren.

Vor allem um Kanonen, aber nicht nur, dreht sich die neue Dauerausstellung „Das Alte Zeughaus und die Artillerie der Festung Königstein“, die ab Sonnabend auf der zum Touristenmagneten mutierten Befestigungsanlage zu sehen. In der Schau, die die in die Jahre gekommene Ausstellung von 1996 ersetzt, sind historische Geschütze und anderes Kriegsgerät zu sehen. Das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Dresden, „mit dem überhaupt eine gute Zusammenarbeit besteht, stellte zahlreiche Leihgaben dauerhaft zur Verfügung“, betonte Angelika Taube, die Geschäftsführerin der Festung Königstein gGmbH, am Donnerstag bei einem Rundgang.

Kanonen, Haubitzen , Mörser und ein Granatwerfer

Die Ausstellung ist nun mehrsprachig beschriftet: deutsch, englisch und tschechisch. Auch gibt es allerlei Medienstationen, die in Endlosschleife Fotos, Pläne und entsprechende Erläuterungen einblenden. Umfassend wurde auch das Alte Zeughaus selbst saniert. Insbesondere die Westwand war von Feuchtigkeitsschäden gezeichnet gewesen. Und die Elektrik ist nun auf dem neusten Stand.

Jede Vitrine in der von Ingo Busse kuratierten Schau ist einem eigenen Thema gewidmet. Da geht es etwa um Artillerietechnik ganz allgemein, die dazugehörigen Bedienungsmannschaften in den verschiedenen Epochen oder auch die Geschichte des Alten Zeughauses. Auf einer Medienstation blinken sukzessive hintereinander weg Armierungspläne auf. Dazu gehört auch ein Entwurf des Majors und Festungsingenieurs Christian Samuel Berggold von 1778, der erstmals 42 Kanonen, 30 Mörser und 17 zusätzliche Geschützbettungen auf dem Wallgang hinter der Brustwehr verzeichnet.

Auch ein Terminator ist zu sehen. Quelle: Cristian Ruf

Im Innenraum des Alten Zeughauses, diesem ansehnlichen Renaissancebau mit seinem mit toskanischen Säulen geschmückten Saal im Erdgeschoss, stehen dicht an dicht Kanonen, Haubitzen, Mörser und in einer Ecke sogar ein Granatwerfer, allesamt ganz bewusst „gebündelt“ gezeigt, wie Busse sagte. Unter diesen zum Teil jahrhundertealten Waffen sind allerlei ausgesuchte Raritäten, etwa zwei 24-pfündige Halbe Kartaunen von 1686 und 1717. Das sind Geschütze, die eine Rohrlänge von drei Metern haben und mit denen man mehrere Kilometer weit schießen konnte. Gegossen wurden sie unter Kurfürst Johann Georg II.

Schwarz-gelb, Farbe der Geschützlafetten

Das gleiche Kaliber weist eine Halbe Kartaune der sogenannten Monatsserie auf. Diese Kanone mit dem Namen „Augustus“ trägt das Sternzeichen „Jungfrau“. Laut Texttafel lieferte sie der Hauptstückgießer Andreas Herold am 7. Januar 1687 an das Dresdner Zeughaus. Seit 1745 gehört sie zum Bestand des Königsteins. Das Rohr liegt auf einer Festungslafette ohne Räder, die gelb-schwarz gestrichen ist. Wobei das keine Reverenz an Dynamo Dresden ist, sondern die Farbkombination, die in Sachsen bis ins 19. Jahrhundert bei Geschützlafetten allgemein verwendet wurde, wie Ausstellungskurator Ingo Busse erläuterte. Busse, Spezialist für Militaria aller Art, verweist auch auf den hohen Seltenheitswert, den zwei 18-pfündige, vermutlich vom ersten Festungskommandanten Hans von Eberstein in Auftrag gegebene Fußmörser von 1598 haben.

Von Christian Ruf