Sächsische Schweiz

Akut einsturzgefährdet ist ein Felsenturm am Klettergipfel „ Steinschleuder“ neben der Basteibrücke in der Sächsischen Schweiz. Zu dieser Einschätzung kommt Geologe Lutz Fischer. Der Fachmann hat im Auftrag der Nationalparkverwaltung das Gestein an einem Seil hängend untersucht (siehe Foto), nachdem der Sächsische Bergsteigerbund ( SBB) von einer Felsbewegung an der Elbseite berichtet hatte.

So hat eine etwa acht Meter hohe Säule im Verlauf des Südwestweges ihre Position verändert und lehnt jetzt nur noch an anderen Felspartien an. Auf der Säule liegen mehrere instabile Blöcke. Deshalb hat der SBB mehrere Kletterrouten an der Steinschleuder sperren lassen. Aus Sicherheitsgründen hat die Nationalparkverwaltung zudem den darunter liegenden Zugangsweg zu den Kletterfelsen gesperrt. Wanderwege sind von einem drohenden Felssturz nicht betroffen.

Von S.K.