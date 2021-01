Radebeul

Neuerdings steht vor dem Familienzentrum Radebeul (FAMI) eine kleine Schatztruhe. Sie ist mit Überraschungen und Tauschgegenständen für Familien gefüllt und wartet darauf, von Kindern entdeckt zu werden. Gepackt haben die Kiste Maria Berg-Holldack und Marjana Tratsch, die beide in der Familienbildung des Familienzentrums tätig sind.

„Uns haben viele Rückmeldungen von Eltern erreicht, denen die Doppelbelastung von Homeschooling und Homeoffice zu schaffen macht – und denen neben der Puste auch die Ideen ausgehen, wie man die Kinder beschäftigen kann“, erklärt Berg-Holldack, die selbst Mutter von drei Kindern ist. „Darum haben wir nach Ideen gesucht, wie man Familien unterstützen kann. Und die Idee mit der Tauschkiste war geboren“, ergänzt Tratsch, die im FAMI-Team noch ganz neu ist.

Bücher, Spiele und Ideen

Neben Büchern für Kinder und Eltern enthält die Tauschkiste auch Spiele und Spielideen. Wer etwas aus der Kiste heraus nimmt, bringt beim nächsten Mal wieder etwas mit und legt es in die Kiste. Auf diese Weise können alle etwas finden, was ihnen Freude macht – so die Idee. Zudem befinden sich in der Kiste Umschläge zum Senden von Nachrichten an das Familienzentrum. Denn die FAMI-Kiste soll auch ein Post- und Kummerkasten für Kinder sein.

Umschläge mit traurigen Smileys sind für blöde Dinge und die mit Blumenköpfen bedruckten Kuverts sind für die schönen Nachrichten vorgesehen. Maria und Marjana vom Familienzentrum lesen jeden Brief und wollen sie anonymisiert auf den Socialmedia-Kanälen des Familienzentrums veröffentlichen. So soll ein Bild entstehen, wie es anderen Kindern und deren Familien in der außergewöhnlichen Zeit geht.

Für Eltern haben die beiden Macherinnen Anregungen für ein „schnelles Abendbrot mit Kindern“ in die Kiste gelegt. So soll Kochen zum Spaß für die ganze Familie werden. Auf der Rückseite der Rezepte befindet sich das aktuelle Angebot des Familienzentrums. Geplant ist beispielsweise ein Format, bei dem über die Video-Plattform Zoom live miteinander gekocht wird. Nächster Termin für den digitalen Kochkurs ist Dienstag der 8. Februar.

Demnächst werden zwei weitere Tauschkisten an den Fahrradständern der Forststraße und vor dem Radebeuler Kultur-Bahnhof platziert, so das Familienzentrum.

Von Sören Hinze