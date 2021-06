Radebeul

Am Freitag wird in Radebeul der Kindertag nachgefeiert. Von 14 bis 18 Uhr sind alle Familien und Kinder zum Fest auf den Dorfanger in Altkötzschenbroda eingeladen. Normalerweise findet es immer am 1. Juni – dem Internationalen Kindertag – statt, musste aber dieses Jahr pandemiebedingt ausfallen. Nun wird es unter dem Motto „Was für ein Zirkus“ nachgeholt.

Gefeiert und gespielt wird auf dem Grünstreifen zwischen Dorfanger und Bahnhofstraße. Ausgerichtet wird das Fest vom Familienzentrum „Fami“. Auch die Gewerbegilde Altkötzschenbroda ist mit von der Partie: Die umliegenden Kneipen und Restaurants werden verschiedene, kleine Aktionen für Kinder anbieten. Neben Ponyreiten und Kinderschminken wird eine Hüpfburg aufgebaut. Außerdem werden die Artisten vom Kinderzirkus Sanro und ein Puppentheater auftreten. Der Eintritt ist frei.

Das „Fami“ hofft während der Veranstaltung auf rücksichtsvolle Verkehrsteilnehmer. Die Straße Altkötzschenbroda wird für die Veranstaltung nicht extra gesperrt. Dort fahren gerade besonders viele Autos. Denn auf der Bahnhofstraße wird momentan gebaut und der Verkehr über Altkötzschenbroda umgeleitet. Um das bunte Treiben nicht zu gefährden, wollen die Veranstalter Hinweise mit dem Wunsch nach langsamen Fahren aufstellen.

Von Sören Hinze