Pirna

Zwischen einem Uhrengeschäft und einem asiatischen Obsthändler ist auf 13 Quadratmeter Kunst eingezogen. Claudia Solbach aus München und Birgit Kretzschmar aus Dresden haben den wohl kleinsten Laden Pirnas an der Dohnaischen Straße in Beschlag genommen. Noch mindestens bis zum 16. Januar zeigen die Künstlerinnen ih­re Malereien im einstigen Zeitungsladen.

Die Kreationen der beiden in der winzigen Galerie zeigen Extravagantes. Ausgestellt sind auf der ei­nen Seite teils äußerst filigran gemalte Bilder von Claudia Solbach. Ihre Motive schmücken auch Designer-Handtaschen, Brillenetuis, Kulturbeutel, Rucksäcke oder Postkarten und Notizblöcke. Auf der anderen Seite sind die Werke von Birgit Kretzschmar zur Schau gestellt.

Malerei als große Leidenschaft

Claudia Solbach ist gelernte Maskenbildnerin und Heilpraktikerin für Psychotherapie sowie Autorin des Buches „Bereit sein … Erkenne, wer du wirklich bist“. Seit 2017 widmet sie sich vollkommen ihrer Leidenschaft – vor allem der Malerei. Dabei bevorzugt sie Menschen und Gesichter. Aber auch mit Lyrik beschäftigt sie sich.

Kunstmalerin Claudia Solbach zeigt ihre Malerei " Lebensfreude ", der sie einen Reim unter dem gleichnamigen Titel gewidmet hat. Quelle: Daniel Förster

An der Staffelei zeigt sie sich absolut vielseitig. „In meinen Stilrichtungen bin ich breit aufgestellt, von gegenständlich bis abstrakt, fotografisch oder gemischt“, erzählt die Münchnerin. Auch ihre Techniken und Gestaltungsmittel variieren: von Acryl, Aquarell, Pastell oder Öl bis zu Zeichnungen mit Kohle oder Bleistift. Ihr Markenzeichen: Zu jedem ihrer Bilder verfasst sie einen Text zum Nachdenken oder lässt Bilder sprechen, meist in Versform. Namen hingegen bekommen ihre Malereien kaum, „nur wenn sie in großen Galerien ausgestellt werden“, wo es verlangt wird. „Mir ist es lieber, wenn die Leute meine Bilder betrachten und jeder selber spürt, was er dabei innerlich empfindet.“ Sie wolle ihre „Werke nicht auf irgendetwas festpinnen“.

In das Lädchen in Pirna hat Claudia Solbach auffallend viele Frauenmalereien mitgebracht. Das habe nichts zu bedeuten, sagt sie. Ein Blick in ihre Kunstmappe verrät: Unzählige Male hat sie ihren Mann gezeichnet. Aber Claudia Solbach arbeitet zum Beispiel auch mit ei­nem blinden Maler zusammen. Er gebe dabei den Hintergrund vor, sie ergänze Details und schaue dann, was darauf passen könnte.

Von Gedichten und Märchen zur Malerei

Die Co-Ausstellerin Birgit Kretzschmar, „seit der Wende“ selbstständig und Inhaberin eines Reisebüros in Dresden, ist gleichsam auch Autorin von Gedichten, Kurzgeschichten und Märchen sowie Gestalterin. Die 58-Jährige hat beispielsweise das Kalenderbuch „Ein Jahr ist mehr als 365 Tage“ herausgegeben. 31 Autoren aus dem Kollegium ihrer Poesiewerkstatt haben an dem dicken Band mitgewirkt und kuriose Feier- und Gedenktage aus aller Welt witzig, aber auch ernst zu Versen und Reimen verarbeitet. Die meisten davon hat Claudia Solbach illustriert.

„Das kleinste Geschäft Pirnas“, wie es Manfred Sieber gern nannte, stand seit dem Sommer leer. Reichlich 25 Jahre lang hatte der Neustädter dort Zeitungen, Zeitschriften, Ansichts- und Glückwunschkarten, antiquarische Bücher sowie Sammlerbriefmarken verkauft. Seinen Laden „Karte & Marke“ hatte er aus Altersgründen aufgegeben, berichten die Hauseigentümer.

Wer an dieser Stelle in Pirna die Werke von Claudia Solbach und Birgit Kretzschmar sehen möchte, wendet sich an Ulrike Schleicher aus Pirna. Sie ist die Initiatorin der Mini-Galerie. Nach telefonischer Kontaktaufnahme öffnet sie Besuchern und Kaufinteressenten die Tür.

Kontakt Ulrike Schleicher Tel. 0170 530 78 64

Von Daniel Förster