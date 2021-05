Radebeul

Am Dienstag hat Schloss Wackerbarth begonnen den Johannisberg in Radebeul neu aufzureben. Es handelt sich um einen Versuchsanbau: Das sächsische Staatsweingut möchte prüfen, ob sich eine uralte französische Rebsorte in Zukunft für den sächsischen Weinbau eignet. „Wir befassen uns seit mehreren Jahren intensiv mit dem Klimawandel, seinen Herausforderungen, aber auch Chancen für das Weinanbaugebiet Sachsen“, erklärte Sonja Schilg, die Geschäftsführerin von Schloss Wackerbarth.

6500 Reben der Sorte Gamay

Vor allem Rotweinsorten könnten von den klimatischen Veränderungen profitieren. „Mit einem Versuchsanbau auf dem Johannisberg in Radebeul wollen wir in diesem Jahr einen Impuls für den sächsischen Rotwein geben“, sagte Schilg. Auf dem Johannisberg, einer Steillage mit mineralischem Boden, pflanzen die Winzer insgesamt 6500 Reben der Sorte Gamay, die vor allem in Frankreich, aber auch Italien und der Schweiz angebaut wird. Die Geschichte der Gamay-Rebe hat ihren Ursprung ebenso wie die Weintradition Sachsens im Wirken von weinbauerfahrenen Mönchen.

Wackerbarths Weinbauleiter Till Neumeister präsentiert ein Bündel Edelreiser, die anschließend im Johannisberg gepflanzt werden. Quelle: Sören Hinze

Neben den fränkischen Siedlern gelten vor allem die Zisterzienser und Benediktiner als die Weinbaupioniere Sachsens. Im 12. Jahrhundert legten sie im Raum Meißen den Grundstein für die sächsische Weintradition. Einen weiteren Meilenstein für die Entwicklung des Weinbaus schafften Mönche des 13. Jahrhunderts im französischen Burgund: Sie entdeckten die große Bedeutung des Terroirs, also der Sonneneinstrahlung, des Klimas sowie der Geländeform und Beschaffenheit des Bodens, für die Qualität des Weins.

Zudem kultivierten die Mönche in Burgund neue Rebsorten, wie den Gamay. Er ist eine Kreuzung aus Spätburgunder und der Heunisch-Rebe, die die Römer zuvor nach Frankreich brachten. Neben ihrem Weinwissen brachten die Klöster auch ihre Rebsorten in den deutschen Raum.

In ihrer Heimat wurde die Gamay-Rebe Ende des 14. Jahrhunderts zum Zankapfel: Gamay war im Burgund so beliebt, dass er dem heimischen Burgunder Konkurrenz machte. Um diesen zu schützen, verbot Philipp der Kühne von Burgund kurzerhand den Anbau von Gamay in seinen Ländereien. Im angrenzenden Beaujolais galt dieses Verbot jedoch nicht. Hier gedieh die Gamay-Rebe sogar noch besser und entwickelte sich zur Leitrebsorte. Auch heute wird er dort noch angebaut: Auf 90 Prozent der Rebflächen im Beaujolais wächst Gamay.

Sachsen ist Weißweinland

Zwar werden im beschaulichen sächsischem Weingebiet über 60 verschiedene Rebsorten angebaut – Gamay zählt jedoch nicht dazu. Rote Trauben sind nur auf etwa einem Fünftel der Weinberge zu finden: Sachsen ist Weißweinland. Das könnte sich durch den Klimawandel ändern. Bereits heute sehen Winzer die ersten Folgen des weltweiten Klimawandels im Elbtal: Es wird wärmer und sonniger. Die Durchschnittstemperatur vom langjährigen Mittel (1981 bis 2010) stieg in den zurückliegenden fünf Jahren von 9,4 auf 10,7 Grad Celsius. Auch die Sonnenscheindauer erhöhte sich im gleichen Zeitraum von 1660 auf 1920 Sonnenstunden pro Jahr. Gleichzeitig müssen die Winzer häufiger mit Hitzewellen, Starkregen und Hagel rechnen.

Ob die sächsische Winzer mit anderen Sorten für den Klimawandel gewappnet sind, will Wackerbarth nun erforschen. In den ersten drei Jahren steht der Aufbau eines robusten und gesunden Rebstocks im Vordergrund. Frühestens 2024 können die Winzer erste Rotweintrauben vom Versuchsanbau lesen. Ziel sei es einen weiteren Spitzenwein zu schaffen, erklärte Wackerbarths Geschäftsführerin. Ein weiterer Versuchsanbau findet in Diesbar-Seußlitz statt. Insgesamt investiert Wackerbarth 80 000 Euro in das Projekt, das von der Europäischen Union gefördert wird.

Mit seinem Gamay-Experiment dürfte Wackerbarth tatsächlich zu den Pionieren gehören. Vom Deutschen Weininstitut (DWI) hieß es auf Anfrage: „Leider liegen uns als DWI keine Daten zur Rebsorte Gamay vor, da die vorwiegend im Beaujolais angebaute Sorte als Rebsorte hierzulande bislang keine Rolle spielt.“ Angesichts des Klimawandels experimentierten die deutschen Weinerzeuger aber bereits mit neuen „südländischen“ Rebsorten, wie Cabernet Sauvignon, Merlot und Shiraz/Syrah oder im Weißweinbereich mit Viognier. „Diese Rebsorten haben bislang allerdings nur einen Anteil von etwa einem Prozent an der Gesamtrebfläche in Deutschland“, so das DWI. Bis neue an den Klimawandel angepasste Rebsorten bis zur Marktreife gezüchtet oder klimastabile Klone bekannter Sorten selektiert sind, vergehen nach DWI-Schätzung etwa 25 Jahre.

Beim zuständigen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie haben sächsische Winzer für die roten Rebsorten Nebbiolo, Gamay, Laurot, Cabaret Noir und Schwarzer Heunisch sowie die Weißweinsorten Viognier und Sauvignac Anbaueignungsversuche beantragt und genehmigt bekommen. Nebbiolo-Trauben vom sonnenverwöhnten Radebeuler Friedstein beispielsweise verarbeitet ein Meißner Winzer seit einigen Jahren schon, ein Dresdner Weinversand bietet diesen Rotwein aus dem Holzfass aktuell für knapp 90 Euro je Flasche an.

Wie teuer wird die Flasche sein?

Was ein Gamay von Wackerbarth später einmal kosten könnte, darauf will sich der Dresdner Sommelier Silvio Nitzsche nicht festlegen und mahnt vor verfrühter Euphorie. Kaum eine Rebsorte erfordere so ein enormes Wissen, eine visionäre Stilkultur und eine fundierte Ausbauerfahrung, sagt der Betreiber der Weinkulturbar und ergänzt: „Bei kaum einer Rebsorte liegt der Quantensprung vom einfachsten Tankstellenbilligwein bis zur hochphilosophischen, tiefsinnigen und unbeschreiblich reife- und entwicklungsfähigen Einzigartigkeit so nahe wie beim Gamay.“ Die Sorte sei zudem anfällig für Botrytis. Dieser Grauschimmel kann schaden, unter bestimmten Voraussetzungen als Edelfäule Wein aber auch enorm aufwerten.

Den „enormen Lagenanspruch und die punktierte Vinifizierung“ könnten „wenige regionale Winzer garantieren“, so der Kenner der Szene. In dem hiesigen „Rebsortenmeer“ von mehr als 60 Keltertraubensorten – so der Sommelier – dürfte Gamay „ein wunderschönes neues Heim finden“, dennoch „nur eine weitere unbedeutende Rebsorte werden“.

Von Sören Hinze und Lars Müller