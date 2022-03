Radebeul/Pillnitz

Die Esca-Pilzkrankheit macht sächsischen Winzern zunehmend zu schaffen. Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) erklärte auf Anfrage, Befall trete in ganz Europa auf. „In Sachsen ist der Krankheitskomplex besonders in den älteren Anlagen aufgefallen. Rebstöcke sind durch Esca nicht nur befallen, sondern oftmals ausgefallen.“

Rasche Ausbreitung auch auf jüngere Anlagen

Die Ausbreitung erfolge rasch, sodass in zurückliegenden Jahren auch an jüngeren Anlagen Symptome des Esca-Komplexes festgestellt worden seien. Ein flächendeckendes Monitoring, wie bei anderen Schädlingen, gebe es bislang aber nicht. Deshalb seien auch keine Aussagen dazu möglich, welche Rebsorten besonders anfällig und betroffen sind.

Sporen treten über Verletzungen ins Holz

Sicher ist, dass die Pilzsporen über Schnittwunden, Frostrisse und Stockverletzungen ins Holz der Rebe eindringen. Gestresste Rebstöcke seien besonders anfällig. „Alle Maßnahmen zielen auf eine bessere Vitalität der Rebstöcke ab.“ Stress, Mangel und Überbelastung der Reben sollten vermieden werden, appelliert das LfULG an die Winzer.

Sogenannter sanfter Rebschnitt – jetzt im Winter werden die alten Ruten abgeschnitten – sei eine Methode, um es Esca schwerer zu machen. Große Schnittwunden ins alte Holz gelte es dabei zu vermeiden. „In anfälligen Anlagen sollte sich der Cordon-Schnitt oder Minimal-Schnitt im Spalier etablieren.“

Vorsicht mit Rebchirurgie

Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Möglichkeit sogenannter Rebchirurgie, bei der Weißfäule – verursacht durch Mittelmeer-Feuerschwamm – großflächig mit einer Kettensäge aus dem Rebholz entfernt wird. Das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg im Breisgau hat dazu ein Video bei Youtube eingestellt. Die Fachleute verweisen darin aber darauf, dass bei fehlerhafter Schnittsetzung große Schaden am Rebstock entstehen kann.

Winzer Matthias Schuh aus Sörnewitz sagt, er habe im Grauburgunder Probleme mit Esca. Sanften Rebschnitt sieht er nur als Lösung, wenn dieser schon ab erstem Standjahr junger Reben erfolge. Bei alten Anlagen am Ende ihrer Wirtschaftlichkeit, die sowieso bald gegen andere Sorten ausgetauscht werden sollen, sei eher die Rodung sinnvoll.

Kosten für Neuanlage von Rebflächen weiter gestiegen

In seiner Elbling-Anlage habe Stocksanierung funktioniert, bei der junge Triebe von unten gezogen und der alte, befallene Stock abgesägt wurde. Dabei dürften die Pilze aber im Rebstock noch nicht zu weit nach unten gewandert sein.

Schuh verweist darauf, dass das Roden und Neuanlegen von Rebanlagen durch die jüngste Preisexplosion von Weinbergsmaterial gut kalkuliert werden müssten. Die Kosten für die Neuanlage von einem Hektar Rebfläche schätzt der Weinbautechniker auf inzwischen rund 45.000 Euro. Erste Erträge und damit wieder Einkommen für den Winzer gibt es bei Junganlagen immer erst nach drei Jahren. Deshalb wolle er beispielsweise bei seinem Weißburgunder, der noch lange stehen soll und gleich oberhalb seines Grauburgunder wächst, eine Esca-Sanierung versuchen.

Ziehen von wurzelechten Rebstöcken nicht erlaubt

Das Ziehen von Einlegern aus gesunden Nachbarstöcken, die dann wurzeln und Lücken in der Rebzeile füllen könnten, ist in Deutschland allerdings nicht erlaubt. Wegen der Reblaus im Boden müssen alle Reben auf resistente amerikanische Unterlagen gepfropft sein. Üblicherweise werden gepfropfte – also veredelte – Jungreben gezielt nach bestimmten Klonen in Rebschulen gekauft und im Frühjahr gepflanzt.

Das Staatsweingut Schloss Wackerbarth in Radebeul habe bisher noch keine Probleme mit Esca und folglich auch keine Ausfälle, Rodungen oder wirtschaftlichen Schaden, hieß es von dort auf Anfrage. Ein Unternehmenssprecher sagte aber, man überwache die Rebanlagen. Erste Verdachtsfälle hätten sich jedoch nicht bestätigt.

Sanfter Rebschnitt und umsichtiger Technikeinsatz

Das Staatweingut verweist auf den schleichenden Verlauf. „Bis zu einem äußerlich sichtbaren Ausbruch der Symptome können viele Jahre vergehen.“ Man setze seit Jahren auf sanften Rebschnitt und vermeide bei der Bodenbearbeitung Stockverletzungen durch umsichtiges Bedienen der Technik. Auf Pflanzenschutzmittel – es gibt inzwischen erste zugelassene gegen Esca – verzichte man nicht zuletzt aus Gründen der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie, die naturnahen Weinbau beinhalte, hieß es. Zudem fehlten noch Erfahrungen mit deren Einsatz.

Pilze durch Pilz bekämpfen

Laut LfULG beruht eines der Mittel auf biologischer Bekämpfung der Esca auslösenden Pilze durch einen anderen Pilz, der in Konkurrenz zu Schadpilzen auftritt, aber selbst die Leitbahnen der Rebstöcke nicht schädigt. Behandelt werden müsse nach dem Rebschnitt.

Der Leiter des Instituts für Phytomedizin am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz, Andreas Kortekamp, zeigt den grünlichen Pilz Trichoderma auf einem aufgeschnittenen Rebstock. Die Wissenschaftler nutzen die auch natürlich vorkommende Trichodermen, um die Rebenkrankheit Esca zu bekämpfen. Quelle: Doreen Fiedler/dpa

Esca wird durch verschiedene holzzerstörende Pilze verursacht, die das Rebholz hintereinander befallen und die Leitbahnen des Weinstocks zerstören. Erfahrene Winzer erkennen Esca an Symptomen auf Blättern und Beeren, abgestorbenen Trieben oder einzelnen mitten in der Vegetationszeit komplett absterbenden Rebstöcken. Früherkennung in größeren Rebflächen ist unter anderem mit Drohnen möglich.

