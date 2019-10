Erster Test für SpeedDown-Europameisterschaft

Freital

Das Organisationsteam vom Heimatverein „G-Haus“ Kleinnaundorf e.V. und seine Gäste, die aus Thüringen, Hessen und Sachsen angereist waren, haben am Sonntag, 13. Oktober, mit ihren SpeedDown-Rennwagen schon mal die Strecke getestet, auf der vom 23. bis 25. Juli 2021 die SpeedDown-Europameisterschaft ausgetragen werden soll.

Insgesamt waren es vier Läufe, auf denen die 17 Fahrer auf der für sie noch unbekannten Strecke zwischen Somsdorf und Hainsberg die 1,75 Kilometer über 111 Höhenmeter zurücklegten. Teamchef und Kleinnaundorfer Ortsvorsteher Thomas Käfer war mit seiner – mit einem Formel-1-Fahrwerk ausgestatteten – roten „Kiste“ mit nur zwei Minuten und acht Sekunden im ersten Lauf der Schnellste. Dafür rauschte er mit 73 Stundenkilometer auf nasser und zum Teil glatter Straße den kurvenreichen Berg herunter.

Für die Kleinnaundorfer war die Piste eine Herausforderung. Sie müssen in ihrem Stadtteil über 700 Meter lediglich 44 Höhenmeter zurücklegen. „Die Distanzen liegen bei einer EM, wohlgemerkt bei einer anspruchsvollen Strecke bei 1200 Meter Minimum, ideal seien 1500 bis 2000 Meter“, betont Thomas Käfer.

Verläuft alles nach Plan, wird es im Freitaler Jubiläumsjahr vor der EM noch eine Generalprobe geben. An diesem „100-Jahre Freital-Cup“ sollen rund 50 Fahrer aus der Region teilnehmen. Das Organisationsteam will bei diesem zweiten Testlauf prüfen, in welcher Kategorie welche Zeit gebraucht wird, um auf die bei der EM geforderte Taktung von 30 Sekunden zu kommen. Außerdem muss geprobt werden, wie das Rennen parallel zum Rückschlepptransport einschließlich Shuttletransfer funktioniert. An einer Stelle queren die Transportfahrzeuge die Rennstrecke.

Bei der EM rechnet Thomas Käfer dann mit bis zu 250 Fahrern. Zum Gelingen des ehrgeizigen Projektes tragen neben dem Kleinnaundorfer Heimatverein und dem Ortschaftsrat auch der Somsdorfer Eibe e.V. und die Freiwillige Feuerwehr bei.

Doch zuvor laden die Kleinnaundorfer vom 19. bis 21. Juni 2020 zur Internationalen Sachsenmeisterschaft ein, wieder mit der Feldschlösschen-Brauerei als Partner an ihrer Seite.

Von Kerstin Ardelt-Klügel